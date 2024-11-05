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月銷破千超搶手！奎士咖啡Ｘ王鵬傑推「超萌迷你可頌」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
11月新推出的迷你可頌禮盒，一口大小的迷你可頌來自世界麵包冠軍王鵬傑創意，採用紐西蘭天然奶油，運用33層交織工法，創造出細緻優雅、層次分明的經典酥脆口感。圖/奎士咖啡提供
11月新推出的迷你可頌禮盒，一口大小的迷你可頌來自世界麵包冠軍王鵬傑創意，採用紐西蘭天然奶油，運用33層交織工法，創造出細緻優雅、層次分明的經典酥脆口感。圖/奎士咖啡提供

連鎖精品咖啡品牌「CURISTA COFFEE奎士咖啡」，今年9到10月陸續推出超人氣話題的巨可頌、扁可頌，迅速成為市場熱議話題，也締造月銷破千的佳績。11月壓軸重磅推出「超萌迷你可頌」9入禮盒458元，聯手世界麵包冠軍王鵬傑，搭配3款獨家沾醬，口感更多元有趣。

迷你可頌近來成為甜點控們的新寵，也是不少辦公室下午茶的熱門首選。奎士咖啡9月起攜手世界麵包冠軍王鵬傑合作推出的可頌三部曲，搭配精品咖啡一起品味，近3個月創下平均每月可頌銷售破千顆的紀錄，加上市府旗艦店的可頌三部曲大型可愛窗貼，將巨可頌、扁可頌及迷你可頌全都擬人化，打造最可愛的拍照打卡點，超萌超療癒。

11月新推出的迷你可頌禮盒，一口大小的迷你可頌、採用紐西蘭天然奶油，運用33層交織工法，創造出細緻優雅、層次分明的經典酥脆口感。除規劃9入迷你可頌禮盒，盒內再搭配3款獨家人氣沾醬，包括滋味醇厚不膩口「太妃糖」沾醬、帶有奶香香醇濃郁「牛奶煉乳」沾醬，以及酸甜藍莓沾醬，分別以藍、白及琥珀色呈現，帶來視覺和味覺的雙重享受。

此外，10月限定販售的「扁可頌」好評加碼再延長，扁可頌2入一組一起躺平價188元，搭配黑糖煉乳、焦糖肉桂沾醬。活動期間於全台5間奎士咖啡及外送平台購買「可頌三部曲」迷你可頌或扁可頌，即加碼送限量可頌貼紙。

看準今年興起的韓國扁可頌風潮，奎士咖啡推出的期間限定扁可頌，酥脆口感搭配黑糖煉乳、焦糖肉桂沾醬。圖/奎士咖啡提供
看準今年興起的韓國扁可頌風潮，奎士咖啡推出的期間限定扁可頌，酥脆口感搭配黑糖煉乳、焦糖肉桂沾醬。圖/奎士咖啡提供
活動期間，於全台5間奎士咖啡及外送平台購買「可頌三部曲」任一可頌，即加碼送精美限量可頌貼紙。圖/奎士咖啡提供
活動期間，於全台5間奎士咖啡及外送平台購買「可頌三部曲」任一可頌，即加碼送精美限量可頌貼紙。圖/奎士咖啡提供

咖啡 躺平 麵包

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