月銷破千超搶手！奎士咖啡Ｘ王鵬傑推「超萌迷你可頌」

連鎖精品咖啡品牌「CURISTA COFFEE奎士咖啡」，今年9到10月陸續推出超人氣話題的巨可頌、扁可頌，迅速成為市場熱議話題，也締造月銷破千的佳績。11月壓軸重磅推出「超萌迷你可頌」9入禮盒458元，聯手世界麵包冠軍王鵬傑，搭配3款獨家沾醬，口感更多元有趣。

迷你可頌近來成為甜點控們的新寵，也是不少辦公室下午茶的熱門首選。奎士咖啡9月起攜手世界麵包冠軍王鵬傑合作推出的可頌三部曲，搭配精品咖啡一起品味，近3個月創下平均每月可頌銷售破千顆的紀錄，加上市府旗艦店的可頌三部曲大型可愛窗貼，將巨可頌、扁可頌及迷你可頌全都擬人化，打造最可愛的拍照打卡點，超萌超療癒。

11月新推出的迷你可頌禮盒，一口大小的迷你可頌、採用紐西蘭天然奶油，運用33層交織工法，創造出細緻優雅、層次分明的經典酥脆口感。除規劃9入迷你可頌禮盒，盒內再搭配3款獨家人氣沾醬，包括滋味醇厚不膩口「太妃糖」沾醬、帶有奶香香醇濃郁「牛奶煉乳」沾醬，以及酸甜藍莓沾醬，分別以藍、白及琥珀色呈現，帶來視覺和味覺的雙重享受。