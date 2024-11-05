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全家便利商店「火鍋季」開跑！推逾50款名店鍋物、百款生鮮周邊 多項限時優惠便利開鍋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店化身「巷口鍋物專賣店」，開賣逾50款火鍋湯品、超過100款蔬菜肉品，滿足小家庭與個人自煮客的便利吃鍋需求。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身「巷口鍋物專賣店」，開賣逾50款火鍋湯品、超過100款蔬菜肉品，滿足小家庭與個人自煮客的便利吃鍋需求。圖／全家便利商店提供

立冬將近，全家便利商店瞄準火鍋商機，化身「巷口鍋物專賣店」，集結實體店舖、FamiPort預購、「全家行動購」、會員APP「食食購」線上線下4大購物渠道，主打「南洋火鍋」、「冬令進補」、「名店夯鍋」三大特色鍋物，開賣逾50款火鍋湯品、超過100款蔬菜肉品，連開鍋必備的醬配料周邊也能就近採買，滿足小家庭與個人自煮客的便利吃鍋需求。即日起至11月26日FamiPort預購指定商品任選兩件95折、「全家行動購」指定商品單筆滿499元現折50元。

冬天吃鍋已堪稱全民運動，為滿足消費者愛嘗鮮的味蕾，同時看好南洋美食需求旺盛，「全家」FamiPort預購首度開賣永康街越式名店「誠記越南麵食館」酸辣海鮮香鍋、嫩肩牛肉香鍋2款特色鍋物，另有以佳餚美景聞名的「asia49亞洲料理及酒廊」，推薦南洋叻沙海鮮湯、新加坡肉骨茶2款南洋風味鍋物，濃郁酸辣滋味開胃又暖胃。

充滿台灣味、入冬必吃的「進補三寶」薑母鴨、麻油雞與羊肉爐，亦集結台酒、王品嚴選、撈王、莫宰羊等名店商組，囊括台酒「紅露薑母鴨」、王品嚴選「醇香老酒麻油雞鍋」及撈王「竹蔗羊肉爐」等；此外，更有青花驕「青花椒麻辣鍋套組」、刁民酸菜魚「秘罈酸菜魚」與這一鍋「金蛇呈祥 麻辣年菜鍋物組」等名店鍋物商組，下單後到「全家」就近取，11月26日前於「全家」FamiPort預購下單，指定商品任選2件95折。此外，電商平台「全家行動購」亦有百款鍋底、醬料與配料周邊，11月26日前享指定商品單筆滿499元再折50元。

適逢入冬火鍋旺季，「全家」實體店舖提供近百款鍋物周邊，開鍋必備鴨血豆腐、腐竹片、響鈴卷、醬料、烏梅汁等皆可一站購足；此外，「全家」更獨家開賣韓國GS巨大臉盆水冷麵，8人份巨大冷麵搭配酸甜微辣的口感，親友歡聚、開鍋嘗鮮不可錯過，12月24日前購買指定商品任選兩件79折；吃火鍋也要講求飲食均衡，11月13日至2025年1月7日連續8周，「全家」實體店舖指定蔬菜、豆腐、泡菜等近百款生鮮商品任選兩件88折。

「全家」APP「食食購」專區亦提供消費者便利的火鍋餐桌應援，包含進補暖胃的阿圖麻油雞、三記魚餃、雅方羊肉爐及各式火鍋料、生鮮蔬菜等，更享全館免運、可指定日店取專屬優惠，一份火鍋料、一把青菜也免運；當晚8點前於「全家」APP「食食購」專區一指下訂，最快後天就能取貨開鍋。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網、APP公告為準。

全家便利商店獨家開賣韓國GS巨大臉盆水冷麵，8人份巨大冷麵搭配酸甜微辣的口感，親友歡聚、開鍋嘗鮮不可錯過，售價999元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家開賣韓國GS巨大臉盆水冷麵，8人份巨大冷麵搭配酸甜微辣的口感，親友歡聚、開鍋嘗鮮不可錯過，售價999元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「即興開鍋」FamiPort預購，主打「南洋火鍋」、「冬令進補」、「名店夯鍋」三大特色鍋物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「即興開鍋」FamiPort預購，主打「南洋火鍋」、「冬令進補」、「名店夯鍋」三大特色鍋物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店瞄準火鍋商機，11月26日前於FamiPort下單預購，指定商品任選2件95折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店瞄準火鍋商機，11月26日前於FamiPort下單預購，指定商品任選2件95折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店實體店舖提供近百款鍋物周邊，開鍋必備鴨血豆腐、腐竹片、響鈴卷、醬料、烏梅汁等皆可一站購足。圖／全家便利商店提供
全家便利商店實體店舖提供近百款鍋物周邊，開鍋必備鴨血豆腐、腐竹片、響鈴卷、醬料、烏梅汁等皆可一站購足。圖／全家便利商店提供

消費者 火鍋 薑母鴨

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