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超現實藝術迎百年 杜象、馬格利特鉅作本月登佳士得

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
馬格利特《夜幕下的獵人》，油彩 畫布，80.7 x 116公分，1928年作，估價美元800萬美元起。圖／佳士得提供
馬格利特《夜幕下的獵人》，油彩 畫布，80.7 x 116公分，1928年作，估價美元800萬美元起。圖／佳士得提供

法國詩人布勒東（André Breton）於1924年10月出版《超現實主義宣言》，宣告這項影響深遠的藝術運動的誕生。今年，為紀念超現實主義誕生屆滿一世紀，佳士得（Christie's）宣布於2024年11月19日在佳士得紐約洛克菲勒中心舉行的二十世紀藝術晚間拍賣中，呈獻三件開創性的重要作品：馬塞爾杜象（Marcel Duchamp）的《斷臂之前》、雷尼馬格利特（Rene Magritte）的《夜幕下的獵人》和《光之帝國》，分別為它們是雕塑、繪畫及紙本的代表，也勾勒出超現實主義運動不同時期的發展歷程。

創作年份最早的《斷臂之前》是杜象1915年冬季的作品，近年來拍場未曾出現如此質素的杜象現成藝術傑作。剛從歐洲移居紐約的他首次看到五金店外堆積如山的雪鏟，於是購入並簽名，將這件實用的工具變成藝術品，成為藝術家最早期的標誌作品之一，對現成藝術發展影響深遠。兩年後，於1917年創作的《噴泉》公開展覽，物件可以透過昇華概念和改變觀點的前衛思想，顛覆了以往對傳統藝術的認知，從而改寫藝術史的走向。此拍品出自概念藝術家約瑟夫科蘇斯私人收藏，杜象也是影響他創作的重要人物之一。

馬格利特的作品《夜幕下的獵人》創作於1928年，是當時剛移居巴黎的藝術家一生中產出最為豐富和創新的時期。《夜幕下的獵人》現時獲公認為最早期的馬格利特超現實藝術傑作之一，描繪兩名獵人奮力擺脫圍困他們的兩道高牆，他們的身邊則是一片昏暗的開闊風景。現藏家於2014年購得作品時，幾乎打破了馬格利特拍賣紀錄。

最後一幅作品是馬格利特的代表作《光之帝國》，來自藝術家最備受藏家喜愛的系列，拍賣場上成交價最高的十幅馬格利特作品之中，便有四幅來自該系列。這幅繪於1956年的水粉畫作出自大藏家米卡艾特根（Mica Ertegun）珍藏，描繪白天黑夜共存的奇特景象，是超現實主義運動最為人熟悉的經典作品，預計將打破於2023年2月佳士得倫敦拍賣中創下的740萬美元藝術家紙本作品最高成交價紀錄。

馬格利特 《光之帝國》，水粉 紙本，36.3 x 46.8公分，1956年作，估價600萬美元起。圖／佳士得提供
馬格利特 《光之帝國》，水粉 紙本，36.3 x 46.8公分，1956年作，估價600萬美元起。圖／佳士得提供
約瑟夫科蘇斯家族珍藏，馬塞爾杜象《斷臂之前》，1915年11月於紐約構思，1964年製作，估價200萬美元起。圖／佳士得提供
約瑟夫科蘇斯家族珍藏，馬塞爾杜象《斷臂之前》，1915年11月於紐約構思，1964年製作，估價200萬美元起。圖／佳士得提供

獵人 藝術家

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