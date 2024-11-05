7-ELEVEN雙11搶攻黃金投資、排隊美食潮！「i預購」限時回饋最高17%　「iOPEN Mall」抽東京雙人來回機票

滿足雙11網購消費需求，7-ELEVEN以「i預購」、「iOPEN Mall」兩大電商服務打頭陣，聚焦黃金走勢狂漲、排隊美食、機能保健等線上線下關鍵消費趨勢，推出夯品爆殺優惠與獨家回饋，「i預購」至11月24日止推出「雙11狂歡購物節」，不限消費金額天天免運，全站優惠疊加最高可享17% OPENPOINT點數回饋，「小米官方旗艦館」獨家享11% OPENPOINT點數回饋；11月30日前到「iOPEN Mall」下單成功即可抽東京雙人來回機票，11月7日至11月12日更限時限量推出黃金、排隊美食等指定人氣夯品領限量優惠券現折最高800元，還有3款排隊名店「Libreadry巢屋」全新甜點獨家線上開賣。

根據7-ELEVEN線上網購平台「i預購」觀察，歷年雙11檔期以美妝保養、3C家電、生鮮、食品類、秋冬寢具為銷售最佳的5大類別。「i預購」即日起至11月24日推出「雙11狂歡購物節」，不限消費金額享天天免運，單筆結帳消費滿1,111元享3% OPENPOINT，指定商品加碼贈11% OPENPOINT，使用icash Pay支付單筆結帳消費滿1,500元再享3% OPENPOINT，全站最高可享17% OPENPOINT點數優惠；此外，更精選熱門品項加碼贈111點、711點專區及均一價111元、1,111元專區，以及小米官方旗艦館全館享11% OPENPOINT點數回饋，超過上百款商品優惠滿足小米粉絲需求。

7-ELEVEN經營的「iOPEN Mall」持續以零開店費、零系統費、零交易手續費的無痛創業專案，提供微型創業家、中小企業低營運成本、24小時皆可使用的超「省」力創業環境，服務上線至今已吸引6.5萬店家、上架商品數逾420萬項。適逢雙11購物節，「iOPEN Mall」規劃豐富活動為賣家的業績助攻，更精選20款市場最低價或獨家規格的熱門爆品推薦給消費者，像是黃金1克金豆（附贈許願瓶）、刁民秘罈酸菜魚、TATUNG大同不鏽鋼電鍋天際藍等，同時即日起至11月30日陸續推出「指定商品領券現折20%（限量）」、「下單抽東京雙人來回機票」、「單筆滿111元以上天天抽一名送111杯CITY CAFE中杯拿鐵」、「滿111元限量送CITY CAFE中杯美式咖啡」等多元限時限量活動，11月7日起限時6天加入iOPEN Mall LINE@好友並完成刮刮卡遊戲，還可獲得7,111點OPENPOINT抽獎資格。

7-ELEVEN全台超過7,000家門市以全店精品、CITY系列飲品祭出雙11獨家好康，全店精品活動攜手法國軍靴品牌「PALLADIUM」推出獨家限定販售的機能潮流包款、滑板造型摺疊桌，超值加價購最低只要399元起，11月5日下午3點起準時限量開賣。「OPENPOINT行動隨時取」開賣6款人氣CITY系列飲品優惠組合，像是CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶／純奶青皆推出買11送11爆殺活動，還有指定品項711元組合，11月4日至11月11日限時限量於OPENPOINT APP開賣。