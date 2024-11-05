只剩一週！把握親睹梵谷真跡機會

今年夏天引爆觀展熱潮的「《梵谷：尋光之路》特展」展期至11月11日，遠從荷蘭庫勒穆勒美術館來台的梵谷真跡畫作，珍稀展現於國人眼前，展覽依循「光」的意涵在梵谷生命歷程與創作中的脈絡、依不同的「光」之意義開闢三大展區，引領觀眾走入19世紀最著名的後印象派畫家文森．梵谷（Vincent van Gogh）的藝術世界。

第一展區「啟蒙之光」聚焦在1880至1885年間，〈努南的舊塔樓〉、〈爐邊的老人〉、〈坐在籃子上哀痛的婦人〉等畫作，以沉鬱的中性色調為主、刻畫農村的樸實與艱苦。第二展區「自然之光」展示了1886年後，梵谷在巴黎吸收印象派及其他現代藝術流派後對光影的探索，〈餐廳內〉、〈日落時柳樹〉、〈柏樹圍繞的果園〉等為本展區不容錯過的重要作品。〈自畫像〉作為本展最大亮點，從自畫像中感受梵谷著重將個人情緒投射在人像中，而非寫實地如攝影技術般再現，在肖像畫上繪出了自己的獨特風格。第三展區「心靈之光」則是梵谷於南法聖雷米療養院、奧維時期的創作，精神與創作的結合展現梵谷內心深處渴望擺脫束縛；最後一幅作品〈盛開的栗樹〉，即是他生命最後完成的數件作品之一，作中不同筆觸的實驗與留白，都能看見梵谷對生命堅毅且炙熱的情感。展覽特別製作還原庫勒穆勒美術館館藏〈夜晚露天咖啡座〉場景，坐在造景的木椅上，彷彿踏入梵谷所看見的，那個1888年法國亞爾那個靜謐、悠閒的夜晚，是本次觀展民眾最喜愛的部分之一。

本次展覽富邦美術館更特別邀請知名藝人林志玲為展覽錄製語音導覽，以療癒甜美的聲音介紹畫作背後精彩故事，主辦單位期望每位觀眾都能透過多元的形式認識藝術，語音導覽將全面開放觀展者在展場內掃描QR Code聆聽，無須另外付費，僅需自備手機及耳機，租借導覽機費用則為50元/台。展覽倒數最後一週，還沒有來展的民眾千萬把握最後機會。

本次特展的策辦得益於多方鼎力相助，特別感謝富邦金控、台灣大哥大的熱情贊助，與民眾一起欣賞難得一見的梵谷真跡。為回饋企業支持，主辦單位也祭出限定優惠，民眾於展覽現場購票，以台北富邦銀行信用卡刷卡或憑手機展示電信業者為台灣大哥大用戶畫面，即可享全票9折購票優惠！