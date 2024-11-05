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寶格麗最新CABOCHON系列珠寶 鑲鑽新款亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI CABOCHON系列無鑽款與鑲鑽款戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列無鑽款與鑲鑽款戒指。圖／寶格麗提供

蛋面切割（CABOCHON）是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典工藝。自1950年代以來，圓潤飽滿的蛋面切割即是寶格麗代表性的寶石切割技法，呈現出各種瑰麗寶石獨特優雅的色澤與獨一無二的天然美態。2023年，品牌以此別具代表性的工藝技術為靈感，推出Bvlgari Cabochon系列珠寶，延續古羅馬金工傳統，以珍貴的金質演繹蛋面切割圓滑的拋光面，揮灑當代設計的流動線條，自成一體雕塑感的簡約風格，在傳承與現代間兼得完美。

2024年Bvlgari Cabochon系列珠寶迎來四款年度新作，首度加上精緻而璀璨的細膩密鑲鑽石，珍奢氣質一舉昇華至全新層次。四款新作包括各兩款墜飾項鍊與戒指，均採用全程均可溯源的認證黃K金或玫瑰金製成，並綴上密鑲鑽石。戒指與墜飾宛若交織了彼此對稱的兩枚蛋面切割設計，拋光表面閃耀豐盈光澤，兼顧視覺的柔滑質感及實際圓潤觸感。墜飾項鍊的鏈條宛如一體，戒指內部則鐫刻寶格麗經典標誌。全新系列於11月起全球上市。

BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列無鑽款與鑲鑽款鍊墜。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列無鑽款與鑲鑽款鍊墜。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供

寶格麗 戒指 珠寶

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