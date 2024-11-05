寶格麗最新CABOCHON系列珠寶 鑲鑽新款亮相

蛋面切割（CABOCHON）是義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典工藝。自1950年代以來，圓潤飽滿的蛋面切割即是寶格麗代表性的寶石切割技法，呈現出各種瑰麗寶石獨特優雅的色澤與獨一無二的天然美態。2023年，品牌以此別具代表性的工藝技術為靈感，推出Bvlgari Cabochon系列珠寶，延續古羅馬金工傳統，以珍貴的金質演繹蛋面切割圓滑的拋光面，揮灑當代設計的流動線條，自成一體雕塑感的簡約風格，在傳承與現代間兼得完美。

2024年Bvlgari Cabochon系列珠寶迎來四款年度新作，首度加上精緻而璀璨的細膩密鑲鑽石，珍奢氣質一舉昇華至全新層次。四款新作包括各兩款墜飾項鍊與戒指，均採用全程均可溯源的認證黃K金或玫瑰金製成，並綴上密鑲鑽石。戒指與墜飾宛若交織了彼此對稱的兩枚蛋面切割設計，拋光表面閃耀豐盈光澤，兼顧視覺的柔滑質感及實際圓潤觸感。墜飾項鍊的鏈條宛如一體，戒指內部則鐫刻寶格麗經典標誌。全新系列於11月起全球上市。 BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列黃K金鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列黃K金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列無鑽款與鑲鑽款鍊墜。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列於2024年推出鑲鑽的全新款式。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列玫瑰金鑲鑽戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供