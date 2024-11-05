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拿坡里「買炸雞送披薩」！達美樂「韓風半半披薩」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

達美樂」攜手連鎖韓式炸雞品牌「起家雞」，自即日起推出全新韓風系列披薩。其中「韓風半半披薩」，一半鋪上韓風經典洋釀炸雞，並採用起家雞招牌正宗洋釀醬及頂級特調韓式白醬雙雙淋在酥脆炸雞上；另外一半則放上台灣米製成的韓式年糕，搭配在地杏鮑菇、洋蔥及玉米等食材，並淋上起家雞經典年糕醬、莫札瑞拉起司，帶來雙重的韓式風味。外帶大批薩半價優惠380元。

除了韓風半半披薩外，達美樂也同步推出「韓式年糕大披薩」、「頂級洋釀辣雞大披薩」，原價各為720元、840元，外帶半價優惠各為360、420元。另外也規劃「韓風大套餐」，內含韓風系列大披薩（3選1）、地瓜薯條、蝴蝶酥、可可酥捲、大可樂，外帶／外送價629元。

達美樂此次也推出多款韓式風味點心，包括有「頂級洋釀地瓜薯條」、「韓風三角飯糰（照燒/勁辣）」，以及「頂級洋釀起司火腿烤薯泥」等3種韓式新品，售價各為95、109、179元。即日起參與粉絲團活動，還有機會抽中大披薩免費券。

迎接雙11，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起至11月19日期間，推出限定優惠方案，活動期間購買「6塊炸雞」1桶，即贈送「小披薩」1個，原價617元，優惠價348元。另外針對會員，即日起至11月11日期間，只需會員點數1點即可於APP領取優惠券，憑券購買大披薩（原價369元）即可免費獲得3塊炸雞（原價174元）。

同時，「拿坡里披薩．炸雞」也聲明，同集團的「拿坡里炸雞專賣店」已於11月1日改名為「三商炸雞」，但「拿坡里披薩．炸雞」仍維持原名，兩個品牌的餐點與優惠方案也有所不同。

「達美樂」攜手「起家雞」，新推出「韓風半半披薩」。圖／達美樂提供
「達美樂」攜手「起家雞」，新推出「韓風半半披薩」。圖／達美樂提供

披薩 起家雞 達美樂

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