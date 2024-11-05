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DIOR X KAWS睽違5年再度聯手！膠囊系列1月開賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR 2025春季KAWS聯名膠囊系列將於2025年1月2日正式上市。圖／DIOR提供
DIOR 2025春季KAWS聯名膠囊系列將於2025年1月2日正式上市。圖／DIOR提供

延續Dior 2019年夏季男裝發表會上精彩且富饒創意的合作，Dior男裝創意總監Kim Jones再度攜手當代藝術家Kaws，推出「Dior x Kaws」聯名膠囊系列。紅橙色、霓虹黃色、鮮綠色，構成一系列休閒中洋溢著愉快的時尚能量，結合Dior經典元素與Kaws這位紐約藝術家的獨特風格。全系列預計於2025年1月2日正式上市。

系列服飾以寬鬆舒適的休閒服飾為主，整體單品流露出輕鬆的復古情懷。在此聯名膠囊系列中，「Dior」標誌經過重新設計，成為一條雄偉的靈輪廓蜿蜒於字母間勾勒出此標誌性符號，讓人想起即將到來的蛇年。這個別具巧思誘充滿活力的圖案的設計點綴了棉質斜紋短褲、以經典籐格紋圖案裝飾的襯衫與針織衫，並裝飾在Rider 2.0系列包款、小皮件與B33鞋款上。延續此迷人魔力，充滿趣味的靈蛇也構成「CD」字母，點綴於夾克、運動外套與B57鞋款上。B35 NXXT球鞋以鮮明的輪廓以霓虹黃色和紅色呈現，並搭配精緻的飾品，例如項鍊、手鍊與胸針等，展現活潑時髦的新氣象。

以靈蛇輪廓勾勒出的「Dior」和「CD」字母標誌裝飾系列服裝上。圖／DIOR提供
以靈蛇輪廓勾勒出的「Dior」和「CD」字母標誌裝飾系列服裝上。圖／DIOR提供
經典的棒球外套和運動褲流露復古休閒風格。圖／DIOR提供
經典的棒球外套和運動褲流露復古休閒風格。圖／DIOR提供
以靈蛇輪廓勾勒出的「Dior」和「CD」字母標誌裝飾系列服裝上。圖／DIOR提供
以靈蛇輪廓勾勒出的「Dior」和「CD」字母標誌裝飾系列服裝上。圖／DIOR提供
裝飾蛇紋「Dior」圖案的Rider 2.0系列郵差包。圖／DIOR提供
裝飾蛇紋「Dior」圖案的Rider 2.0系列郵差包。圖／DIOR提供
優雅而大膽的造型妝點了B35 NXXT球鞋。圖／DIOR提供
優雅而大膽的造型妝點了B35 NXXT球鞋。圖／DIOR提供

Dior KAWS

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