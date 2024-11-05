蔬果抗漲優惠！全聯進口甘藍現折30元 家樂福青江菜單包33元
康芮颱風雖已遠離，但風災造成的菜價波動還是讓消費者很有感，全聯、家樂福推出蔬果優惠專區，幫民眾吃得健康又省荷包。
全聯發揮通路力量，即日起至11月11日配合農糧署於全台門市推出甘藍優惠專區，國產甘藍單粒（約1公斤）原價110元，特價95元、進口甘藍單粒（約1.2公斤）原價105元、特價75元，總計200噸，貨量充足，滿足消費者採買需求。同步也配合台北市政府市場處啟動第一波平價蔬菜措施，於北農供應的230間雙北門市推出8款優惠蔬菜，總計70噸，照顧消費者荷包。
優惠商品包括鮮香菇原價65元、特價55元；履歷紅蘿蔔原價40元、特價35元；A級杏鮑菇原價75元、特價55元；進口馬鈴薯單盒原價55元、特價45元；進口洋蔥單袋原價45元、特價35元；進口高麗菜原價105元、特價75元，現省30元；進口白蘿蔔原價45元、特價40元；進口玉米筍（非基因改造）原價42元、特價38元，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。
家樂福持續推出抗漲平價專區，蔬果維持穩定供應到貨，量販/超市/線上購物與家速配同步，即日起至至11月7日推出履歷牛番茄、青花菜、履歷青江菜、小白菜、青森早生富士、華盛頓宇宙脆蘋果促銷優惠；即日起至11月11日美國馬鈴薯、有機丸株金針菇、履歷去殼玉米筍、日本紅春香地瓜推優惠，另有獨家新品211餐盤健康火鍋750g售價168元，全部配好輕鬆上桌。即日起至11月18日購買青森蘋果土岐、紅顏姬雙色2入組就贈INLOVE濾掛咖啡包，每組特賣129元，全台家樂福量販/超市分店開賣，數量有限贈完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言