蔬果抗漲優惠！全聯進口甘藍現折30元 家樂福青江菜單包33元

康芮颱風雖已遠離，但風災造成的菜價波動還是讓消費者很有感，全聯、家樂福推出蔬果優惠專區，幫民眾吃得健康又省荷包。

全聯發揮通路力量，即日起至11月11日配合農糧署於全台門市推出甘藍優惠專區，國產甘藍單粒（約1公斤）原價110元，特價95元、進口甘藍單粒（約1.2公斤）原價105元、特價75元，總計200噸，貨量充足，滿足消費者採買需求。同步也配合台北市政府市場處啟動第一波平價蔬菜措施，於北農供應的230間雙北門市推出8款優惠蔬菜，總計70噸，照顧消費者荷包。

優惠商品包括鮮香菇原價65元、特價55元；履歷紅蘿蔔原價40元、特價35元；A級杏鮑菇原價75元、特價55元；進口馬鈴薯單盒原價55元、特價45元；進口洋蔥單袋原價45元、特價35元；進口高麗菜原價105元、特價75元，現省30元；進口白蘿蔔原價45元、特價40元；進口玉米筍（非基因改造）原價42元、特價38元，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。