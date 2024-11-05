西堤新菜到！醬烤豬肋排、紙包魚全台上市 再送烤雞拼盤

王品（2727）旗下「西堤牛排」今天起全台門市推出全新主餐「BBQ醬烤豬肋排」和「堅果奶油紙包魚」，並新增多款湯品、沙拉、甜點等附餐，讓粉絲一次嚐鮮。歡慶新主餐上市，即日起到12月20日期間，平日到「西堤牛排」內用2客經典套餐，就贈「烤雞派對拼盤」1份。

「西堤牛排」是台灣消費者家喻戶曉的聚餐首選，經典「原塊牛排」、「法蘭克牛排」與「法式香煎鴨胸」等主餐深受顧客喜愛，今天起再為粉絲帶來驚喜，一次推出2道全新主餐「BBQ醬烤豬肋排」，豬肋排搭配主廚特製BBQ醬，慢火烘烤至全熟，香氣十足，令人吮指回味。「堅果奶油紙包魚」，主廚特製醬汁包裹鮮嫩魚排，搭配多種蔬菜紙包烘烤，烤至魚排表面酥香，濃郁美味入口即化。二道新主餐今天起全台「西堤牛排」同步上市。

不僅主餐有新意，「西堤」也帶來許多新附餐供粉絲選擇，餐前可享用「牛肉火腿生菜沙拉」、「鮮蝦洋芋沙拉」，湯品新增「蛤蠣巧達濃湯」，甜點則有「檸檬巴斯克乳酪蛋糕」、「法式巧克力泡芙」與「焦糖烤布蕾」，帶來嶄新體驗。

歡慶新主餐上市，即日起至12月20日期間平日週一至週五，到全台「西堤牛排」內用2客經典套餐，出示官方「TASTy派對EAT起嗨」活動畫面，就贈價值逾300元的「烤雞派對拼盤」1份。

西堤再加碼優惠，11月11日起至12月10日期間，到「西堤牛排」桃園南華店、龍潭中正店、楊梅中山北店、林口文化店、中壢中山店、新竹中正店等6家指定門店消費，持「王品瘋美食」APP會員結帳，將回饋高達6%「瘋點數」，每1點可折抵消費金額1元。