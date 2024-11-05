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2024 ITF 台北國際旅展圓滿落幕 觀展人次成長5.83%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024 ITF台北國際旅展所有獲獎單位合影留念。（台灣觀光協會/提供）
2024 ITF台北國際旅展所有獲獎單位合影留念。（台灣觀光協會/提供）

2024 ITF台北國際旅展11月4日落幕，四天入場總人次達364,563人次，較去年成長5.83%，其中，第三天人次創近九年來單日進場人次最高峰，信用卡刷卡滿額禮兌換總金額達到1.5億元，較去年成長15%。ITF旅展也帶動國旅熱潮，多家飯店銷售業績突破上億元，不僅有許多百萬刷手，更有多位千萬刷手現身。今年展區擴大，天天人氣爆棚、買氣暢旺！

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭表示，自2018年ITF從台北世貿一、三館搬遷至南港展覽館，經過八年努力，重新恢復一、四樓雙層展區規模，這一路充滿挑戰，每一次展覽都是業者與台灣觀光協會的心血結晶。展期四天觀展人潮洶湧，多位參展單位業績破億元，要感謝民眾熱情支持與參展單位用心籌備，攜手打造這場國際級的旅遊盛會。今年的展場規劃與攤位搭建都展現專業與實力，是ITF成功轉型的一年，ITF台北國際旅展已是亞洲最大、最具品質、參觀人數最多的旅展，期待吸引更多各國業者前來洽談、尋找更多台灣旅遊產品，共同推動旅遊產業發展！

交通部觀光署副署長林信任表示，今年的ITF有三大改變。首先，今年參觀人次到展期第三天已達6%以上的成長，要感謝前會長葉菊蘭打下的穩固基礎；其次，今年的國內外參展單位展現出實質性的轉型，彼此觀摩、學習，共同成長；最後，感謝外交部長林佳龍邀請10個邦交國參展，今年共有111個國家/城市參與。

林佳龍表示，他首次以外交部長身份參加ITF，深刻體會到觀光是外交的重要基礎，更是觀光的延伸。目前外交部推動的總合外交，其中一項重點便是「觀光外交」，希望透過觀光讓台灣與世界各地的夥伴建立友誼，促進國內外民眾的互動與交流。這次ITF的邦交國特展區展示邦交國的絕美風景、美食與文化，讓更多人理解到台灣的特殊之處，也為國際間的創新交流創造更多可能性。他呼籲大家多多造訪台灣的邦交國，透過旅行深化國際交流，讓台灣走向世界，也讓世界走進台灣。

ITF閉幕式上，為感謝各參展單位的精心策劃與積極參與，主辦單位特別頒發「最佳展館獎」、「最佳人氣獎」、「最佳永續獎」、「最佳創意獎」以及「最佳表演獎」五大獎項。台灣觀光協會會長簡余晏表示，感謝台灣人民、千萬與百萬級的刷手們，及所有參展夥伴與參觀朋友的熱情支持，與大家相約明年在ITF再度相見。

2024 ITF台北國際旅展圓滿落幕，2025年與大家相約11月7日至11月10日在台北南港展覽館一館相會，另於2025年3月1日開放參展單位報名，歡迎大家持續鎖定官方平台最新消息！

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