「善宰」成精品代言人 邊佑錫米蘭再現身機率大增！

韓綜、K Pop的威力早在全世界成為現象級潮流。最新消息：義大利時尚精品品牌Prada宣布2024年因電視劇《背著善宰跑》知名度急速竄升、南韓人氣新星邊佑錫（Byeon Woo-Seok）已成為品牌大使，也為韓星在精品圈的影響力版圖、再下一城。

1991年10月31出生、剛過生日沒幾天的邊佑錫，由於和女星金惠奫（Kim Hye-yoon）在改編自網路小說《明天的第一》的電視劇《背著善宰跑》中演出情侶檔、大玩時空穿越，奇幻與愛情的討喜類型，第一季合計16集，創下高收視率與討論熱度。

事實上，Prada（品牌與集團）不僅在精品時尚領域擁有話語權和指標性影響力，品牌原本已擁有包含女團Red Velvet成員Irene、TWICE成員Sana、南韓影后金泰梨、人氣歌手Somi全昭彌、女團aespa隊長Karina、EXO燦烈、NCT 127團員鄭在玹，如今再有邊佑錫加入，等同展現Prada龐大的行銷預算實力與業績回饋。