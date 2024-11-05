「善宰」成精品代言人 邊佑錫米蘭再現身機率大增！
韓綜、K Pop的威力早在全世界成為現象級潮流。最新消息：義大利時尚精品品牌Prada宣布2024年因電視劇《背著善宰跑》知名度急速竄升、南韓人氣新星邊佑錫（Byeon Woo-Seok）已成為品牌大使，也為韓星在精品圈的影響力版圖、再下一城。
1991年10月31出生、剛過生日沒幾天的邊佑錫，由於和女星金惠奫（Kim Hye-yoon）在改編自網路小說《明天的第一》的電視劇《背著善宰跑》中演出情侶檔、大玩時空穿越，奇幻與愛情的討喜類型，第一季合計16集，創下高收視率與討論熱度。
事實上，Prada（品牌與集團）不僅在精品時尚領域擁有話語權和指標性影響力，品牌原本已擁有包含女團Red Velvet成員Irene、TWICE成員Sana、南韓影后金泰梨、人氣歌手Somi全昭彌、女團aespa隊長Karina、EXO燦烈、NCT 127團員鄭在玹，如今再有邊佑錫加入，等同展現Prada龐大的行銷預算實力與業績回饋。
事實上，這回邊佑錫的Prada「加好友」確實有其合理性，因為在Prada眾多南韓明星好友們中多以女性為主，而少見的NCT 127團員在玹則正好在11月4日開始履行南韓軍旅義務，因此由邊佑錫「接手」、炒熱人氣買氣，也顯得順理成章。也由於今年6月時邊佑錫就曾出席在米蘭舉行的Prada 2025春夏男裝系列時裝秀，在本次成為品牌大使後，等同另類宣告邊佑錫現身Prada 2025秋冬男裝秀的機率大增，屆時他會否有機會和哪一位Prada家族的女性品牌好友同框？且讓粉絲們們敲碗許願，靜待佳音嘍！
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