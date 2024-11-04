明治「SAVAS運動蛋白」2.0升級！柔道男神楊勇緯也喜歡

日本百年食品大廠「明治」旗下運動蛋白品牌「SAVAS」，在日本長年銷售No.1，深受日本頂尖運動員及眾多運動愛好者的肯定與信賴，並於3年前在台上市。今年SAVAS將全系列的產品配方升級，包含全面提升蛋白質品質及含量，並採用更低糖的配方。合作即將邁入第4年的品牌代言人－柔道男神楊勇緯也分享「AQUA乳清蛋白」系列的全新鳳梨口味，特別添加鐵及牛磺酸，更適合進行耐力型運動時補充，全系列口味都非常好喝。

因應近年運動風氣及健康意識盛行，運動營養補給產品已是運動員甚至一般民眾維持體能及提升運動表現中不可或缺的一部分。SAVAS運動蛋白作為日本運動營養補給領導品牌，秉持四十多年的經驗，持續研發精進，只為了提供所有專業運動選手及一般民眾最好的運動營養補給產品。其專屬的均質造粒技術，透過製程調整顆粒大小，實現好溶解、不易結塊的滑順沖泡品質，添加運動員較易攝取不足的多種維生素，幫助維持健康，提升運動表現。

台灣明治食品大野總經理分享，SAVAS專注於現代運動補給市場需求，帶來「蛋白質含量升級」及「採用低糖配方」兩大革新。全系列商品提升蛋白質品質與蛋白質含量，其中的「乳清蛋白」系列，含有更優質高純度的分離乳清蛋白（Whey Protein Isolate, WPI）配方比例，每一口都能補充滿滿的營養。全系列商品採用更低糖的配方進行調製，去除化學合成的人工甜味劑，減少對身體的負擔，大豆系列更做到無糖配方，依然順口好喝。透過優先替消費者把關，提供民眾一個更優質的運動蛋白粉選擇。

柔道男神楊勇緯已經做為台灣明治食品的SAVAS運動蛋白代言人3年，從東京奧運後攜手走過各大賽事與亞運金牌的榮耀。透過記者會，大野總經理宣布將繼續與楊勇緯合作，秉持品牌精神「勇於超越自己」，不僅提供消費者優質補給，也協助楊勇緯再戰國際舞台以及全新角色的挑戰。楊勇緯也表示，「非常謝謝台灣明治的SAVAS運動蛋白陪我這三年的訓練時光，更願意繼續支持我，我也將秉持初心訓練並備賽下屆亞運。」楊勇緯也表示，自己從事需要控制體重類型的運動，平常各種食物攝取熱量都會留意分配。這次SAVAS全系列都做了減糖配方真的是非常貼心，更可以無負擔的補充蛋白質，而且配方減糖後仍然都非常的順口好喝，讓偶爾也會透過甜食慰勞自己的他讚賞表示：「不愧是食品百年大廠！」

近年來為數眾多的民眾陸續投入路跑、三鐵賽事領域，許多耐力型運動賽事也蓬勃發展。SAVAS特推出「AQUA乳清蛋白」鳳梨新口味，除了高品質的優質分離乳清蛋白及運動員常缺乏的維生素外，更額外添加鐵及牛磺酸，有助於提振精神及提升運動表現，提供從事耐力型運動的選手或愛好者最佳的運動營養補給選擇。而SAVAS運動蛋白原配方其實就含有高單位的BCAA（支鏈胺基酸），在新配方升級的同時也在全系列包裝上標示，幫助台灣運動愛好者攝取，SAVAS運動蛋白希望協助所有耐力型運動愛好者挑戰自我，勇於超越自己。

繼去年舉辦「SAVAS體能極限王」鎖定與健身族群分享運動蛋白後，本次「SAVAS Fitness Revolution體能競賽」攜手前女籃國手張瑀希合作，以本次新口味AQUA分離乳清鳳梨口味的耐力型運動特色進行關卡設計，競賽過程考驗所有選手的核心能力及體能耐力。特別邀請到Team SAVAS贊助運動員李虹瑩、楊加力、丁旗、海神籃球隊代表邱子軒四位擔任四隊的隊長，與運動愛好者共同合作，而整場活動過程中則可以隨時補充運動蛋白調飲與運動蛋白點心，獲得滿滿能量。另外斜槓經營2H甜點工作室的擊劍選手程昕，本次也運用運動蛋白製作甜點，讓運動愛好者在運動過程中更容易輕鬆的補充優質蛋白質。