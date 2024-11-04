為頂尖玩家添戰力 宏碁推27吋Nitro電競螢幕 高畫質、高刷新一鍵切換

宏碁雙11購物節為電競玩家再添戰力，除了遊戲筆電、桌機，這次還推出全新27吋Nitro XV272K V5電競螢幕，滿足玩家對遊戲效能、不同的遊戲模式切換等多樣化需求。

27吋Nitro XV272K V5電競螢幕升級4K高畫質，並支援DFR高刷新率與高解析度調整功能，附遙控器可一鍵熱鍵切換，讓玩家根據不同情境需求，隨時在4K高解析度與超高刷新率之間切換。

Nitro XV272K V5搭載UHD 4K IPS顯示面板，擁有HDR 400認證，細膩畫面品質搭配95% DCI-P3廣色域，和Delta E

除了有AMD FreeSync Premium技術帶來更為流暢的遊戲過程，並加上0.5毫秒（G-to-G）超低反應時間之外，Nitro XV272K V5更內建Acer Game Mode，提供8種預設顯示模式，玩家可根據不同遊戲影像內容，輕鬆調整螢幕設定，迅速進入最佳視覺狀態。

體貼玩家安裝使用需求，Nitro XV272K V5具備人體工學設計，搭載Acer ErgoStand支架，提供-5°至25°的自由調整範圍、150mm高低升降，輕鬆傾斜、翻轉、旋轉和調整高度，找到最舒適的觀賞角度。Acer Display Widget軟體，還可輕鬆調整顏色設定，並透過多種螢幕預設配置管理多重視窗，提升多任務處理的效率與便捷性。