雙11購物搭支付優惠再省一波 LINE Pay最高享30％回饋

雙11購物大檔除了比價，肯定還要搭配支付優惠再省一波。LINE Pay攜手熱門電商平台91APP、momo購物網推出限時快閃加碼活動，即日起至至11月11日期間，每日10:00後用戶可領9.5折優惠券並於91APP合作品牌消費時滿額折抵使用，雙11當天加碼於91APP精選大牌單筆消費滿2,500元享LINE POINTS 6%回饋，綁定玉山信用卡可再享最高5%加碼回饋，等同單筆最高可獲得11%回饋；momo購物網雙11當天於11:00至19:00指定時段單筆消費滿1萬元，即可享8%回饋。

於超過20家指定精選品牌官網消費用LINE Pay享點數回饋、並可疊加指定信用卡享加碼優惠，單筆消費最高可享LINE POINTS 30%回饋。即日起至11月12日於佳格食品、東方美、長髮公主的秘密、GREEN & SAFE、義美生醫等品牌，單筆消費滿1,111元即有機會抽中最高888點LINE POINTS紅包。即日起至11月11日參加LINE Pay「分享雙11戰利品抽購物金」IG活動，還有機會抽LINE POINTS 11,111點超狂點數好禮。

悠遊付即日起至12月31日止，於momo購物網、PChome線上購物、博客來等16家電商平台使用悠遊付消費，單筆滿1,000元以上，且使用悠遊付錢包或連結銀行帳戶扣款支付，每筆扣款享2%悠遊付回饋金，每月每戶回饋上限100元，活動全期每戶最高回饋200元，再加上與「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加，每筆扣款最高可享5%悠遊付回饋金。年底前除了新戶加碼領百元回饋金，指定電商單筆消費滿1,000元以上，並使用悠遊付綁定臺企銀帳戶扣款支付，每筆扣款再加碼5%悠遊付回饋金，優惠活動累加享最高20%回饋。