啟動耶誕裝飾！最有感的FENDI地標店必須打卡

每年年底FENDI都會為特定精品店的櫥窗換上充滿節日氣氛的裝飾，迎接和歡慶今年假日季節的到來。適逢2025年FENDI迎接品牌成立百年紀念的日子，FENDI將LOGO圖案搭配氣泡玻璃字母，變成今年佈置精品店散發節日氛圍、喜迎節日的點綴，為即將到來的佳節換上一系列生動有趣的裝飾品。

FENDI巧妙運用各種材質與形狀來設計精品店的櫥窗。從品牌珍藏Karl Lagerfeld在1984年的一幅素描作品為出發點，有著復古風格輪廓的聖誕老人，搭配Peekaboo和Baguette包款、FENDI黃色包裝袋及玻璃小玩意、各種玻璃小飾物和氣泡狀的FENDI字母，還有活力十足的FF LOGO圖案，共同塑造出一棵洋溢節日氣氛的聖誕樹，在蹺蹺板上看似不穩定，卻又一切達到完美平衡。受義大利穆拉諾玻璃工藝和傳統裝飾的啟發，裝飾品採用鉑金、仿古金屬銀色、天藍色和粉灰色等閃耀的金屬光澤，也呼應FENDI 2024冬季度假系列皮革製品。