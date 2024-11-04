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啟動耶誕裝飾！最有感的FENDI地標店必須打卡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI東京Palazzo FENDI表參道旗艦店耶誕裝飾示意圖。圖／FENDI提供
FENDI東京Palazzo FENDI表參道旗艦店耶誕裝飾示意圖。圖／FENDI提供

每年年底FENDI都會為特定精品店的櫥窗換上充滿節日氣氛的裝飾，迎接和歡慶今年假日季節的到來。適逢2025年FENDI迎接品牌成立百年紀念的日子，FENDI將LOGO圖案搭配氣泡玻璃字母，變成今年佈置精品店散發節日氛圍、喜迎節日的點綴，為即將到來的佳節換上一系列生動有趣的裝飾品。

FENDI巧妙運用各種材質與形狀來設計精品店的櫥窗。從品牌珍藏Karl Lagerfeld在1984年的一幅素描作品為出發點，有著復古風格輪廓的聖誕老人，搭配Peekaboo和Baguette包款、FENDI黃色包裝袋及玻璃小玩意、各種玻璃小飾物和氣泡狀的FENDI字母，還有活力十足的FF LOGO圖案，共同塑造出一棵洋溢節日氣氛的聖誕樹，在蹺蹺板上看似不穩定，卻又一切達到完美平衡。受義大利穆拉諾玻璃工藝和傳統裝飾的啟發，裝飾品採用鉑金、仿古金屬銀色、天藍色和粉灰色等閃耀的金屬光澤，也呼應FENDI 2024冬季度假系列皮革製品。

從11月初開始，在FENDI首爾旗艦店Palazzo FENDI Seoul、倫敦New Bond Street、東京Ginza 6及東京Palazzo FENDI表參道旗艦店等地的精品店，將點亮這棵聖誕樹的光芒，往來行人可以透過華麗的拱形玻璃外牆清楚看到放置在入口大廳的聖誕樹。11月下旬起，色彩繽紛和尺寸不一的巨型飾品將照亮地品牌發源地羅馬的Palazzo FENDI Roma精品店的外牆。精品店前的Largo Goldoni將會擺放一棵華麗的聖誕樹，樹身由同樣有著條紋圖案或純色的玻璃小飾品組合而成，顏色為歡快的紅色、精緻的金色、金屬綠色和淺粉色。

FENDI東京Ginza 6專賣店耶誕裝飾示意圖。圖／FENDI提供
FENDI東京Ginza 6專賣店耶誕裝飾示意圖。圖／FENDI提供
FENDI羅馬Palazzo FENDI Roma精品店耶誕裝飾示意圖。圖／FENDI提供
FENDI羅馬Palazzo FENDI Roma精品店耶誕裝飾示意圖。圖／FENDI提供

FENDI 聖誕樹

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