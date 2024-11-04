中華隊全壘打5折、送爐烤海鮮！金色三麥、王品享優惠

王品集團集結旗下「阪前和牛鐵板燒」、「王品牛排」、「就饗鐵板燒」等品牌，推出一系列優惠活動，包括「免費贈送爐烤地中海海鮮盤」、「免費送黃金軟殼蟹天婦羅」等不同優惠。另外金色三麥集團為迎接棒球賽事，也推出「精釀啤酒買1送1」、「中華隊擊出全壘打 取酒牆5折」等方案，邀請粉絲一同應援加油。

「阪前和牛鐵板燒」以日本A5黑毛和牛、澳洲M8+和牛為主角，打造「頂級和牛七吃」鐵板料理。繼原本的台北中山北店、台中文心五權西店開幕之後，近期又新開設「台北安和店」與「桃園台茂店」。為慶祝新店登場，即日起到11月30日期間，不分平假日，到店消費套餐並參與社群任務，就款待「黃金軟殼蟹天婦羅」1份。

即日起到11月30日期間，凡至「就饗鐵板燒」消費2客單人套餐或1客雙人套餐，就贈「海味蝦仁煎」1份。藉由新鮮蝦仁與雞蛋、豆芽與麵糊的搭配，香煎至金黃酥脆、淋上特製甜辣醬後上桌，享受道地經典台味。

創立於1993年11月16日的「王品牛排」則是推出慶生優惠。12月31日前，不分平假日至店內消費2客套餐，說出「王品牛排生日快樂」或參與打卡任務，就招待「爐烤地中海海鮮盤」1份，內含淡菜、草蝦、鮮魚、魷魚，每份價值788元。

為迎接2024年最大國際棒球賽事，「金色三麥」特別打造應援活動。11月13日至11月24日期間，凡穿著球衣至金色三麥門市觀賽，內用杯裝精釀啤酒，可享「買1送1」優惠。同集團的「SPORTS NATION運動餐廳」，除了每日13:00～17:00啟動HAPPY HOUR活動，也依照賽事狀況推出智慧取酒牆不同優惠。中華隊出賽可享限時9折、中華隊獲勝可享限時7折、中華隊選手擊出全壘打，則可享限時5折。至於金色三麥「麥漢堡」，活動期間穿著球衣到店觀賽，點選任一款漢堡內用，可享「1小時399喝到飽」優惠方案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康