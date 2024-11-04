超市量販雙11齊推優惠...家樂福刮刮卡銅板價抽義大利雙人行 好市多滿額現折1,100元

雙11不只電商狂推優惠，超市、量販也趁此機會祭出年度最甜價，想囤貨千萬別錯過這一檔。全聯「超級週年慶」搶搭雙11熱潮，即日起至12月5日推出超過300款商品憑卡買1送1起，每週六、日再加碼，福利卡友使用全支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；搭配全支付/PX Pay指定銀行單筆消費達1,400元加贈600福利點，最高回饋可達10%。「PXGo!全聯線上購」小時達、分批取、隔日達再加碼雙11爆殺，隔日達最高達42%超強回饋，雙11當天狂撒折價券；小時達雙11當天限定時段祭出限量滿額現折優惠；分批取11月8日至11月12日OFF COFFEE指定品項買11杯送11杯。

家樂福歡慶在台35周年，自11月9日上午9點起於全台門市限量開賣刮刮卡，每張售價50元，不僅張張有獎現刮現中之外，登錄抽獎序號再抽價值超過12萬的羅馬/米蘭雙人6天3夜自由行，多項大獎總價值近190萬。賣場則是推出上百種商品紅利點數11倍送、指定家電點數35倍送、自助結帳機台滿額抽抽樂，最高抽1,111元現金折價券外，即日起至11月12日，精選超過10項3C家電買大送小，買Switch OLED版送超級瑪利歐兄弟驚奇遊戲片與隨行包。

大潤發即日起至11月21日推出超過500件商品買1送1，每周六、日單筆消費滿1,000元送1,000元激省券；全館指定家電單筆每滿萬元以上，每5,000元現折500元，節能補助加上貨物稅減免最高再省5,000元；刷大潤發聯名卡買全系列冰箱，單筆滿20,000元再送900元發幣回饋。

愛買量販實體門市11月9日至11月11日愛買APP會員只要單筆消費滿1,111元，並使用HAPPY GO Pay結帳，即可額外獲贈111點HAPPY GO點數，精選17款超夯民生商品特價再回饋111點。