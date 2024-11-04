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交換禮物最想擁有！愛馬仕橘色球球、Dior蠟燭太美了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2024全新迪奧香氛世家系列金燦凡爾賽限量蠟燭，85g，約４,000元。圖／迪奧提供
2024全新迪奧香氛世家系列金燦凡爾賽限量蠟燭，85g，約４,000元。圖／迪奧提供

派對上交換禮物或是年底聚會送禮，最受歡迎的無疑是包裝精美有節慶感，又男女皆宜的實用好物。愛馬仕（Hermès）推出L'Orange en Fêtes限量珍藏版潤唇膏，選擇象徵品牌的「橙」色，用風琴折紙做成圓滾滾的聖誕經典水果，可用緞帶掛於聖誕樹上。摺扇狀構造象徵片片果肉，圍繞中心層層展開，橙內珍藏著一支潤唇膏，自2024年11月起在全球愛馬仕精選銷售點發售。

迪奧（DIOR）香氛世家2024年度的耶誕限定系列，均以凡爾賽宮的金燦圖騰妝點聖誕新裝。「透光瓷香氛燭台禮盒」比照去年，再次攜手法國頂級餐瓷品牌BERNARDAUD，採用利摩日的高嶺土以1,400度高溫經多道工序打造出純淨潔白、質地硬朗、高透光性及如水晶般清脆聲響的香氛燭杯，裝飾迪奧蒙田大道30號旗艦店、柯勒諾瓦莊園、以及義大利藝術家Pietro Ruffo設計的法式宮廷圖騰，分別裝盛3款DIOR香水創意總監Francis Kurkdjian全新創作的香氛蠟燭。金燦凡爾賽限量蠟燭的燭身烙印著Pietro Ruffo創作的金燦的聖誕圖騰，香氣則為全新「沉境森林」氣息。品牌更攜手瑞士奢華傢飾品牌Atelier Oï ，推出全新室內擴香，共將推出四款迷人香氛，並搭配天然藤枝可擴香長達12週，將於11月14日上市。

愛馬仕L'Orange en Fêtes節慶限量珍藏版潤唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕L'Orange en Fêtes節慶限量珍藏版潤唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕L'Orange en Fêtes節慶限量珍藏版潤唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕L'Orange en Fêtes節慶限量珍藏版潤唇膏。圖／愛馬仕提供
2024全新迪奧香氛世家系列透光瓷香氛燭台禮盒，16,000元。圖／迪奧提供
2024全新迪奧香氛世家系列透光瓷香氛燭台禮盒，16,000元。圖／迪奧提供
2024全新迪奧香氛世家系列-室內擴香，11月14日上市，室內擴香組包含一個擴香瓶、10支藤枝、一個香氛補充瓶，24,500元；室內擴香補充瓶，5,400元。圖／迪奧提供
2024全新迪奧香氛世家系列-室內擴香，11月14日上市，室內擴香組包含一個擴香瓶、10支藤枝、一個香氛補充瓶，24,500元；室內擴香補充瓶，5,400元。圖／迪奧提供

交換禮物 品牌 愛馬仕

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