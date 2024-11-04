快訊

傳奇製作人昆西瓊斯91歲逝世 曾合作麥可傑克森「We Are the World」

小五男童騎腳踏車遇死劫 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

聽新聞
0:00 / 0:00

CINDY CHAO藝術珠寶20周年回顧展 今起開放預約

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CINDY CHAO The Art Jewel「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」二十周年經典回顧展主視覺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」二十周年經典回顧展主視覺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO The Art Jewel由珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）於2004年創立，在迎接品牌二十周年里程碑之際，將自2024年11月24日起至26日止假富邦美術館附屬商業棟舉辦品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。展覽將自即日起開放線上預約參觀。

CINDY CHAO The Art Jewel曾多次受邀參加巴黎骨董雙年展、歐洲藝術與骨董博覽會和倫敦巨匠臻藏藝術博覽會等國際權威藝博會並連續獲獎，作品在設計與工藝上體現頂尖水準，深受國際專家肯定。CINDY CHAO The Art Jewel亦是唯一被美國史密森尼國家自然歷史博物館、法國巴黎裝飾藝術博物館，與英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館等三大國際權威博物館納館典藏作品的華人藝術珠寶品牌，奠定其「博物館典藏級藝術珠寶」的地位。

此次展覽將回顧品牌創立至今博物館典藏級地位的成長歷程。趙心綺的藝術珠寶融會東方文化與西方工藝，特色在於將「建築感、雕塑性、生命力」融入珠寶作品中。藝術家秉持「將世界上最好的帶回台灣」的精神，選址由建築大師倫佐皮亞諾打造的全新富邦美術館，並從全球頂級藏家手中借出展品，許多作品更是首次在台灣亮相，依據「破繭蛻變、展翅高飛、收放自如」三個創作階段的創作軌跡，勾勒出趙心綺「建築師思維、雕塑家手藝」的家學淵源與二十年來的心境蛻變和工藝進化。

展出亮點之一為主視覺中誕生於2007年的作品：大師系列「冬季黑白樹枝套鍊與手環」，不僅為品牌開啟了四季系列，更為品牌登上世界珠寶藝術的舞臺奠定了堅實基礎。作品臻選超過6千顆約240克拉白鑽鑲嵌，有著11個隱形關節及6個連結軸心，可依據配戴者頸椎與鎖骨的線條完美服貼。重量僅78公克的「冬葉套鍊」如真實葉片般輕盈靈動，是工藝與美學的至高體現，並於2019年於倫敦巨匠臻藏藝博會展出時摘下「大會傑出獎」。

「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」

CINDY CHAO The Art Jewel 二十週年經典回顧展

《公眾日預約》

日期：2024年11月24至26日

時間：上午 11 點至晚間6點

地點：富邦美術館附屬商業棟（臺北市信義區松勇路3號）

請點選連結預約觀展：https://reurl.cc/adoN4Z

2016 Black Label Masterpiece IX 大師系列冬葉套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece IX 大師系列冬葉套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel將於富邦美術館附屬商業棟推出品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。圖／富邦美術館提供
CINDY CHAO The Art Jewel將於富邦美術館附屬商業棟推出品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。圖／富邦美術館提供
CINDY CHAO The Art Jewel將於富邦美術館附屬商業棟推出品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。圖／富邦美術館提供
CINDY CHAO The Art Jewel將於富邦美術館附屬商業棟推出品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。圖／富邦美術館提供

博物館 品牌 珠寶

延伸閱讀

彰化畫家鄭福成台中辦展 捐創作義賣贈保育團體

年底跑趴預備備 De Beers閃耀鑽石新作華麗上身

義大利古城工匠加持！Bottega Veneta推全新高級珠寶

瑞典美術館 Artipelag 與梵谷沉浸 展開跨時空的藝術對話

相關新聞

CINDY CHAO藝術珠寶20周年回顧展 今起開放預約

CINDY CHAO The Art Jewel由珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）於2004年創立，在迎接品牌二...

身份證有2個1「送肉盤」、4個1「燒肉套餐現省969元」

迎接雙11，「這一鍋餐飲集團」集結旗下「叁加叁泡椒酸菜魚」、「燒肉同話」、「這一小鍋」等品牌，推出雙11活動，凡身份證字...

RIMOWA為經典旅行箱帶來秋季顏色「橄欖綠色」迷人上市

RIMOWA鋁鎂合金材質旅行箱已深植於品牌形象中，RIMOWA Original Twist透過皮革工藝提供了另一個創意...

時尚女神鄭秀文、楊紫風靡！買起來可用2025一整年的包

2025早春系列陸續上市，可以開始為新的一年物色一款百搭時髦包款了。范倫鐵諾（Valentino）品牌創意總監Aless...

全家11月推「青森蘋果霜淇淋」 用這招11元就能吃到 藍莓雙口味同步登場

迎接青森蘋果季，不只是品嚐新鮮果實的最佳時機，連霜淇淋、甜點都吃得到蘋果美味。全家青森蘋果季Fami!ce、minimo...

農糧署主辦「產銷履歷攜手通路 鬥陣來相挺」 推廣活動熱烈登場

為推動產銷履歷農產品及促進農糧產業扣合永續發展，農業部農糧署於（2）今日假臺北市松山文創園區，舉辦「產銷履歷攜手通路 鬥陣來相挺」推廣活動。該次活動邀集各大知名企業及通路，包含無印良品、玉山銀行、新東陽、玉美生技、家樂福、優市(UberEats直營超市)、農良直賣所與台灣養蜂協會等一同響應，並透過一系列展售與互動體驗，展售來自全臺各地的產銷履歷農產品，為消費者帶來健康、安心的選擇，並推廣食品安全與永續發展的價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。