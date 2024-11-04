CINDY CHAO藝術珠寶20周年回顧展 今起開放預約

CINDY CHAO The Art Jewel由珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）於2004年創立，在迎接品牌二十周年里程碑之際，將自2024年11月24日起至26日止假富邦美術館附屬商業棟舉辦品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。展覽將自即日起開放線上預約參觀。

CINDY CHAO The Art Jewel曾多次受邀參加巴黎骨董雙年展、歐洲藝術與骨董博覽會和倫敦巨匠臻藏藝術博覽會等國際權威藝博會並連續獲獎，作品在設計與工藝上體現頂尖水準，深受國際專家肯定。CINDY CHAO The Art Jewel亦是唯一被美國史密森尼國家自然歷史博物館、法國巴黎裝飾藝術博物館，與英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館等三大國際權威博物館納館典藏作品的華人藝術珠寶品牌，奠定其「博物館典藏級藝術珠寶」的地位。

此次展覽將回顧品牌創立至今博物館典藏級地位的成長歷程。趙心綺的藝術珠寶融會東方文化與西方工藝，特色在於將「建築感、雕塑性、生命力」融入珠寶作品中。藝術家秉持「將世界上最好的帶回台灣」的精神，選址由建築大師倫佐皮亞諾打造的全新富邦美術館，並從全球頂級藏家手中借出展品，許多作品更是首次在台灣亮相，依據「破繭蛻變、展翅高飛、收放自如」三個創作階段的創作軌跡，勾勒出趙心綺「建築師思維、雕塑家手藝」的家學淵源與二十年來的心境蛻變和工藝進化。

展出亮點之一為主視覺中誕生於2007年的作品：大師系列「冬季黑白樹枝套鍊與手環」，不僅為品牌開啟了四季系列，更為品牌登上世界珠寶藝術的舞臺奠定了堅實基礎。作品臻選超過6千顆約240克拉白鑽鑲嵌，有著11個隱形關節及6個連結軸心，可依據配戴者頸椎與鎖骨的線條完美服貼。重量僅78公克的「冬葉套鍊」如真實葉片般輕盈靈動，是工藝與美學的至高體現，並於2019年於倫敦巨匠臻藏藝博會展出時摘下「大會傑出獎」。

「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」

CINDY CHAO The Art Jewel 二十週年經典回顧展

《公眾日預約》 日期：2024年11月24至26日 時間：上午 11 點至晚間6點 地點：富邦美術館附屬商業棟（臺北市信義區松勇路3號） 請點選連結預約觀展：https://reurl.cc/adoN4Z

2016 Black Label Masterpiece IX 大師系列冬葉套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO The Art Jewel將於富邦美術館附屬商業棟推出品牌首次的回顧展「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」。圖／富邦美術館提供