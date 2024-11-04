身份證有2個1「送肉盤」、4個1「燒肉套餐現省969元」

迎接雙11，「這一鍋餐飲集團」集結旗下「叁加叁泡椒酸菜魚」、「燒肉同話」、「這一小鍋」等品牌，推出雙11活動，凡身份證字號有「1」，即可享不同優惠，包括「3個1免費送肉」、「2個1送松阪豚瑰花」、「4個1享套餐現省969元」等方案。

「叁加叁泡椒酸菜魚」自即日起推出全新「叁記火山排骨」，使用大塊排骨堆疊成山，再搭配融合椰漿、檸檬汁的特製湯頭，帶來獨特的南洋風味，上桌時還有火山燃燒的視覺效果，每份698元。即日起至11月30日，凡點購「叁記火山排骨」並完成打卡任務，即可享「消費滿千現折111元」。活動期間用餐，身分證有三個「1」，可免費獲贈「搖滾魚皮」一份；若有兩個「1」，則可招待「涮嘴小菜」任選一份。

「燒肉同話」自即日起至11月15日期間的平日時段，凡到店用餐，身分證中有四個「1」且提前完成電話預訂，即可享受「指定雙人套餐1,111元」，最高現省969元，包括有「同話特選 嚴選豚肉雙人套餐（1,680元）」或「極品經典 美澳全牛雙人套餐（2,080元）」可以選擇，每店限量10組。此外，身分證內有3個「1」的顧客，可以免費兌換「澳洲和牛板腱」（價值480元）；有2個「1」則可兌換「松阪豚瑰花」一份（價值180元）。