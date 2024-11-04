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RIMOWA為經典旅行箱帶來秋季顏色「橄欖綠色」迷人上市
RIMOWA鋁鎂合金材質旅行箱已深植於品牌形象中，RIMOWA Original Twist透過皮革工藝提供了另一個創意，現在，皮革產品系列推出了 Olive橄欖綠色，作為Original Twist Cabin的季節性顏色，體現低調內斂的別緻感。
從夏季的明亮色譜到深秋的韻味，高雅、柔和的橄欖綠，帶來了秋季涼爽且溫柔的氛圍。秋天也是適合旅行的季節，RIMOWA Original系列Twist Cabin Olive橄欖綠色行李箱，為旅行的路上，帶來了雅緻的品味質感。
RIMOWA Original系列Twist Cabin行李箱以其標誌性設計聞名，將陽極氧化鋁鎂合金與優雅的皮革做結合，這次以全新色調重新詮釋其獨特的手把、TSA海關鎖和密封膠條，呈現一致的橄欖綠色。
內部設計配有RIMOWA的Flex Divider活動式隔板，可井然有序的收納攜帶隨行物品，隔板上配有品牌LOGO皮革飾邊，側邊則設有一個拉鍊隔層和一個翻蓋拉鍊內袋。
同時配有Olive橄欖綠色的皮革行李吊牌，體現了低調的優雅。RIMOWA Original系列Twist Cabin Olive橄欖綠色行李箱，建議售價55,700元，即日於全台RIMOWA專門店限量發售。
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