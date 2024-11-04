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時尚女神鄭秀文、楊紫風靡！買起來可用2025一整年的包
2025早春系列陸續上市，可以開始為新的一年物色一款百搭時髦包款了。范倫鐵諾（Valentino）品牌創意總監Alessandro Michele打造的Avant Les Débuts 2025早春系列，針對不同的穿搭場合需求推出全新Valentino Garavani 9to5以及Viva Superstar兩款包。
Valentino Garavani 9to5是追為都會生活的多變場景而打造的包款，以柔和圓潤的線條與經典金色VLogo，能完美融入每日穿搭，並容納日常生活隨身需帶物品。包款採用多種精選材質供選擇，包括半啞光皮革、柔軟麂皮、稀有皮革以及別緻的戈布蘭提花面料。可調節的皮革肩帶進一步提升了包款功能性與便捷性。此外，全皮革內襯分隔出三個隔層，打造充足容量。
辨識度極高的Valentino Garavani Viva Superstar包，靈感來自1970年代的藝術風格，超大號VLogo洋溢復古美學魅力，細膩演繹蓬勃的反主流文化精神與叛逆情懷。提供兩款雙色配色：黑棕配色盡顯雅緻，象牙白與黑色的搭配，色調巧妙呼應70年代的獨特氛圍，重現Valentino經典魅力。滑動鏈條手柄的設計更賦予包款多變風格，能肩背或輕鬆手提，共提供三種尺寸。
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