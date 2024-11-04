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時尚女神鄭秀文、楊紫風靡！買起來可用2025一整年的包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鄭秀文演繹Valentino Garavani 9to5包。圖／摘自鄭秀文Instagram
鄭秀文演繹Valentino Garavani 9to5包。圖／摘自鄭秀文Instagram

2025早春系列陸續上市，可以開始為新的一年物色一款百搭時髦包款了。范倫鐵諾（Valentino）品牌創意總監Alessandro Michele打造的Avant Les Débuts 2025早春系列，針對不同的穿搭場合需求推出全新Valentino Garavani 9to5以及Viva Superstar兩款包。

Valentino Garavani 9to5是追為都會生活的多變場景而打造的包款，以柔和圓潤的線條與經典金色VLogo，能完美融入每日穿搭，並容納日常生活隨身需帶物品。包款採用多種精選材質供選擇，包括半啞光皮革、柔軟麂皮、稀有皮革以及別緻的戈布蘭提花面料。可調節的皮革肩帶進一步提升了包款功能性與便捷性。此外，全皮革內襯分隔出三個隔層，打造充足容量。

辨識度極高的Valentino Garavani Viva Superstar包，靈感來自1970年代的藝術風格，超大號VLogo洋溢復古美學魅力，細膩演繹蓬勃的反主流文化精神與叛逆情懷。提供兩款雙色配色：黑棕配色盡顯雅緻，象牙白與黑色的搭配，色調巧妙呼應70年代的獨特氛圍，重現Valentino經典魅力。滑動鏈條手柄的設計更賦予包款多變風格，能肩背或輕鬆手提，共提供三種尺寸。

Valentino Garavani 9to5包焦糖色款，13萬0,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani 9to5包焦糖色款，13萬0,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Viva Superstar包棕色小型款，91,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Viva Superstar包棕色小型款，91,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Viva Superstar包白色大型款，10萬3,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Viva Superstar包白色大型款，10萬3,500元。圖／Valentino提供
楊紫演繹Valentino Garavani Viva Superstar包。圖／摘自紫微博
楊紫演繹Valentino Garavani Viva Superstar包。圖／摘自紫微博
Valentino Garavani Viva Superstar bag包白色小型款，91,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Viva Superstar bag包白色小型款，91,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani 9to5包白色款，12萬6,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani 9to5包白色款，12萬6,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Viva Superstar包棕色大型款，10萬3,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Viva Superstar包棕色大型款，10萬3,500元。圖／Valentino提供
關曉彤演繹Valentino Garavani Viva Superstar包。圖／摘自關曉彤微博
關曉彤演繹Valentino Garavani Viva Superstar包。圖／摘自關曉彤微博

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