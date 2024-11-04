全家11月推「青森蘋果霜淇淋」 用這招11元就能吃到 藍莓雙口味同步登場

迎接青森蘋果季，不只是品嚐新鮮果實的最佳時機，連霜淇淋、甜點都吃得到蘋果美味。全家青森蘋果季Fami!ce、minimore新品重磅登場，首推Fami!ce「青森蘋果霜淇淋」，嚴選100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果汁製成，每口都散發著青森蘋果果實清甜香氣，即日起至11月26日至全家取貨，可享霜淇淋11元優惠，11月5日至11月7日會員APP隨買跨店取Fami!ce霜淇淋優惠5支只要188元，喜愛水果系霜淇淋的民眾千萬別錯過。

有別於以往水果系霜淇淋通常是清爽微酸口感，今年「青森蘋果霜淇淋」除了使用100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果原汁，更加入了濃郁牛奶，打造特別適合秋季品嚐、高級又優雅的酸甜口感。雙口味店搭配的則是「台灣藍莓霜淇淋」，嚴選今年產季新鮮採收的藍莓所製成，入口就能嘗到台灣藍莓的自然香氣、優雅甜味與水果微酸滋味，組合成的「青森蘋果霜淇淋」水果風味更有層次。

即日起至11月26日期間到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼或報手機號碼，即可參加「FUN心取」活動，選擇霜淇淋優惠券，Fami!ce只要11元；11月5日至11月7日會員APP隨買跨店取Fami!ce霜淇淋5支只要188元；即日起至11月26日購買青森蘋果系列任一商品，即可參加集章趣活動，集滿5個章可獲得39元截切青森土崎蘋果優惠券，集滿8章即可獲得超萌青森蘋果環保袋。