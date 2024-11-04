Nike周年慶來了 精選鞋款服飾6折入手超值價添購裝備

各大百貨正展開一年一度購物最優惠的周年慶，Nike也在百貨周年慶期間，為運動、潮流愛好者帶來精選單品6折起的購物優惠，趁此時購買裝備行頭最划算，指定門市消費滿額還可獲得實用的限量好禮。

NIKE周年慶精選單品推薦包括Nike Initiator男、女款跑鞋，主打舒適支撐力搭配緩震設計，適合盡情長跑的鞋款，原價2,700元、特價1,690元，折扣約6.2折。Nike Air Max Pulse這款適合街頭走跳的鞋款設計翻新，重點式Air緩震系統改版帶來更出色的彈力與舒適機能，原價4,900元、特價2,990元，折扣約6.1折。以及專為家中小寶貝推出的Jordan Stadium 90嬰童運動鞋，兼具舒適腳感與外型設計，協助輕鬆學步，原價1,800元、特價1,090元。

Nike Air Max Pulse男、女款原價4,900元、特價2,990元。圖／Nike提供

服飾類推出Nike Sportswear Windrunner外套，採用100%再生聚酯纖維，翻新Nike第一代跑步防風外套，沿用原版設計細節，打造經典 Nike造型，原價3,380元、特價1,990元。Nike Sportswear女子梭織外套用上不易撕裂的輕盈物料製成，有助全日保持舒適，寬鬆短身設計營造利落感，衣袖和下襬設有抽繩，可隨意調整鬆緊，原價3,580元，特價1,990元。

Nike Sportswear Windrunner外套原價3,380元，特價1,990元。圖／Nike提供 Nike Sportswear女子梭織外套原價3,580元，特價1,990元。圖／Nike提供

周年慶期間於活動門市消費滿指定金額，即可獲得Nike限量滿額禮。消費滿4,800元現折300元；消費滿6,800元，贈迷你帳篷組或大容量手提包或精巧洗鞋組（依個別門市公告為主）；消費滿9,800元，贈精美限量鞋盒。