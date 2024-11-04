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證件有「205」任兩碼！北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
符合條件者，可享指定品牌升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，可享指定品牌升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

馬辣集團針對11月，再度推出證件對對碰活動，11月期間，凡身份證、健保卡或護照數字，內含「2、0、5」任2碼，即可享不同升級優惠，包括「九孔鮑魚吃到飽」、「北海道大帆立貝吃到飽」等方案，加價99元，即可加購「巨大手臂蝦」1隻。針對年末活動，各品牌也推出尾牙春酒方案，可享平日9折優惠。

即日起至11月30日期間，凡2成人以上同行，且提前一日以上預約參與方案者，同桌任一人身分證、健保卡號、護照號碼對中「2、0、5」任二碼（可重複），即可享不同品牌優惠方案。加價99元可再享「巨大手臂蝦」1隻，市價388元，每人限購一隻，售完為止。

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798／晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥】：含3成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388）

【肉之間】：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉ChaCha】：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200）或「精選豚五花」（市價170）一份

【狗一下】：含3成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份

針對當月壽星，各品牌也推出不同的壽星優惠。（需至少提前一天訂位並主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效之證件。）

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。（馬辣公館店、馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥】：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「福如東海肉蛋糕」一份，市價688元

【肉之間】：每人均消含600元以上，每桌送「XL海虎蝦」一份，市價240元

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉ChaCha】：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170元）一份。

【狗一下】：含3成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「巨大海蝦毛毛蟲壽司」一份。

即日起至114年2月28日，凡週一至週五非例假日（限定日除外），提前一日訂位並主動告知參加「尾牙春酒」活動並支付訂金，且以現金支付全額餐費，包括馬辣、新馬辣、新馬辣plus+、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去等品牌，即可享有含10成人以上用餐「免收10%清潔費」優惠。（馬辣/新馬辣/新馬辣PLUS個人套餐不適用；涮樂和牛需消費含松阪豚和牛放題以上餐點）

符合條件者，可享指定品牌升級「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，可享指定品牌升級「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供

北海道 吃到飽

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