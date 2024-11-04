SOGO周慶7日開跑 徐旭東：看好台灣零售市場

遠東SOGO周年慶7日開跑，遠東集團董事長徐旭東表示，對於台灣的零售市場有信心，也不認為電商、出國潮會影響消費力道，對121億元的業績目標達成有信心，也對明年市場更看好。

遠東SOGO今舉行周年慶造勢，徐旭東與SOGO董事長黃晴雯率主管同仁進行授旗，並宣示業績目標。

在疫情解封之後，出國潮爆發，不少消費力移往國外，百貨今年業績成長幅度也不及去年，但徐旭東表示，今年業績仍有成長，表現不錯，民眾出國雖然會購物，款式也與台灣不同，但是如果有退換貨的需求，便利性還是不如在台灣消費。

徐旭東也說，雖然有種種挑戰，但台灣仍是向前走，也樂觀看待明年，「雖然全球好像經濟有點影響，但明年我看來是好得很」，但如果看到3~4年後，那就不知道了。

美國總統大選投票在即，徐旭東表示，美選很有趣，投票人數增加也是好現象，但對於結果不要猜，只要等，不管誰當選，他都希望增加對台灣的重視，也很有信心。