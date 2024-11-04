快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

布里斯本台灣影展換新裝 台澳萌熊揪看電影

中央社／ 雪梨4日專電

第8屆「布里斯本台灣影展」2日登場，以「跨越」為主題，選播5部台灣劇情及紀錄片電影。此次影展特邀曾旅居澳洲的台灣畫家吳洵創作手繪風格的台灣黑熊及澳洲無尾熊的主視覺，用以影展宣傳及影展套票設計，引發觀眾強烈迴響。

「布里斯本台灣影展」2日於布里斯本SunnybankPlaza Hoyts電影院舉辦，播放5部台灣電影，包括「成功補習班」、「壞男孩」2部劇情片，及「翻滾吧男人」、「南方，寂寞鐵道」、「一蕊金花」3部紀錄片。

影展邀請畫家吳洵手繪創作台灣黑熊及澳洲無尾熊主視覺對外宣傳。套票設計上，台灣黑熊Ollie及澳洲無尾熊Collie相約廟宇旁的寶島大戲院觀賞台灣電影，廟宇龍柱更巧妙掛上澳洲及台灣國旗，可愛風格引發觀眾熱議。

開幕典禮中，駐布里斯本辦事處處長范厚祿、昆士蘭台灣中心主任歐陽群、僑務委員陳秋燕，以及澳洲聯邦參議員史卡（Paul Scarr）、昆士蘭州議員魯索（Peter Russo）、布里斯本市議員愛蜜莉金（EmilyKim）等多位當地政要和僑界領袖出席表達祝賀。

亞裔出身的布里斯本最年輕市議員愛蜜莉金對台灣影視作品印象深刻，她透露，她過去競選期間觀賞了台劇「人選之人—造浪者」，給她相當大的鼓舞。

史卡致詞時，讚許主辦單位「世界多元文化藝術協會」淋漓盡致地呈現了最棒的澳洲價值，是本地社群的福氣。

范厚祿表示，優質台灣影視作品在國際上備受矚目，成功將台灣的形象推向世界；陳秋燕也說，本屆的5部電影都非常好看，並感謝「世界多元文化藝術協會」會長楊淑珠及影展工作同仁。

今年選片不約而同蘊涵「男孩長成男人」主題，開幕片「成功補習班」為導演藍正龍以自己年輕經歷改編的真人實事故事，也向其人生導師、台灣同性戀運動先驅陳俊志致敬。

閉幕片為新銳導演游智涵的首部劇情長片「壞男孩」，描述4個來自底層的失能家庭的十幾歲大男孩掙扎遊走在社會邊緣和罪惡的角落的故事；紀錄片「翻滾吧男人」則紀錄宜蘭公正國小體操隊碩果僅存的李智凱、黃克強如何在艱辛的體操路上打拼。

布里斯本台灣影展執行長尤凱蓉說，因這些都是好電影而選，3部電影中的「男孩」來自截然不同的人生背景，他們都面臨人生重要關卡，要跨越眼前的挑戰才能進入下一階段。

尤凱蓉說，此外，「壞男孩」、「成功補習班」皆有新一代男神巫建和演出，吸引許多觀眾慕名而來；今年適逢巴黎奧運，她也希望能把「翻滾吧男人」介紹給澳洲觀眾，帶大家了解運動員光彩榮耀背後的艱辛。

紀錄片「南方，寂寞鐵道」為導演蕭菊貞歷時5年完成，紀錄南迴鐵道周遭的人和事，溫暖深厚的人文情懷打動不少影迷的心；紀錄短片「一蕊金花」拍攝台灣第一代流行女歌手鶯鶯的故事與生活，做為背景的大稻埕引起不少共鳴。觀眾為影展多元且獨特的選片留下深刻印象，期盼未來繼續舉辦。

台灣黑熊 澳洲 電影

延伸閱讀

台灣太陽能系統廠 泓德、雲豹擴海外版圖

傳橘子許芷瑜從日本轉往澳洲 北檢：不予評論

許芷瑜遭爆自日本轉往澳洲 民眾黨：檢媒一體毫無所悉

影／澳洲消防員墾丁亮相打沙灘排球 粉絲High問誰單身？

相關新聞

SOGO周慶7日開跑 徐旭東：看好台灣零售市場

遠東SOGO周年慶7日開跑，遠東集團董事長徐旭東表示，對於台灣的零售市場有信心，也不認為電商、出國潮會影響消費力道，對1...

台灣靈魂的法式料理！BeOne餐酒沙龍進駐城市舞台

標榜「台魂西作」的「BeOne 餐酒沙龍」，近日已於台北小巨蛋商圈的藝文地標「城市舞台」地下一樓劇場入口正對面開始試營運...

台鐵旅展首設攤便當熱銷 3天賣逾3000個

台鐵首次在2024 ITF台北國際旅展設攤，銷售鐵道旅遊商品、台鐵便當及周邊小物，其中台鐵便當熱銷，從1日開展到今天，已...

台灣人超愛喝咖啡 超商齊推優惠搶「黑金」商機

台灣咖啡商機近千億元，而超商也積極搶攻市場，超商咖啡已成為不可忽視的「黑金」，不論是7-ELEVEN或是全家，咖啡營收都...

經典風格表達真摯心意 Gucci Gift精選送到心坎的好禮

歲末佳節是與親朋好友相聚歡慶的時刻。GUCCI發布由創意總監Sabato De Sarno構思的全新假日禮讚形象廣告，將...

日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台？官方回應了

麥當勞的「楓糖鬆餅漢堡」在台灣也吃得到？近日網路傳出日本麥當勞高人氣的「楓糖鬆餅漢堡」有機會在台販售，引起網友們的熱烈討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。