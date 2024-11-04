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農糧署主辦「產銷履歷攜手通路 鬥陣來相挺」 推廣活動熱烈登場

聯合新聞網／ 有你共創
農糧署林鈴娜組長（右6）與推動產銷履歷通路業者合照。 圖／農糧署提供
農糧署林鈴娜組長（右6）與推動產銷履歷通路業者合照。 圖／農糧署提供

為推動產銷履歷農產品及促進農糧產業扣合永續發展，農業部農糧署於（2）今日假臺北市松山文創園區，舉辦「產銷履歷攜手通路 鬥陣來相挺」推廣活動。該次活動邀集各大知名企業及通路，包含無印良品、玉山銀行、新東陽、玉美生技、家樂福、優市(UberEats直營超市)、農良直賣所與台灣養蜂協會等一同響應，並透過一系列展售與互動體驗，展售來自全臺各地的產銷履歷農產品，為消費者帶來健康、安心的選擇，並推廣食品安全與永續發展的價值。

農糧署吉祥物驚喜現身 藉豐富活動推廣產銷履歷

該次活動特別邀請農糧署高人氣吉祥物「農安哥」及「糧小妹」驚喜開場，透過歡樂唱跳表演，為活動揭開序幕，並由農糧署及各企業、單位代表進行活動啟動儀式，象徵各方攜手推動產銷履歷的承諾與決心。

活動期間，更邀集知名企業及農友展攤，藉此將產銷履歷、農友與企業相互鏈結，也讓民眾知曉，隨時能透過多元管道支持在地生產的優質農產品，共同為環境永續與社會責任盡一份心力。此外，本活動亦結合闖關遊戲，運用知識問答互動，傳遞產銷履歷精神，並透過「消費滿額贈」，民眾每消費50元即可獲得集點，集滿4點可兌換精美的小禮物，鼓勵消費者多多支持參展攤位。

農糧署盛邀各方一同支持產銷履歷，共創永續未來

產銷履歷自96年推動以來，農糧類產銷履歷驗證面積已突破10萬公頃、超過4萬位農友加入產銷履歷驗證的行列，該政策旨在為國人的食品安全把關，並透過支持在地農產品，亦有助於達成聯合國永續發展目標(SDGs) 之目標2 「消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業」及目標12「負責任的消費與生產，確保採用永續的消費和生產模式」。而在產銷履歷生產端逐漸完備的同時，農糧署更希望進一步加強消費者對產銷履歷的認識，讓產銷履歷農產品成為通路端合作與民眾日常選購的首選，完善產銷履歷農糧產品供應體系，亦有助於產銷履歷制度穩健發展。農糧署將持續擴大推動產銷履歷驗證制度，也誠摯邀請企業及消費大眾共同支持，為食品安全、環境保護與社會責任盡一份心力。

永續 產銷履歷 農糧署

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