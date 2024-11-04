台灣靈魂的法式料理！BeOne餐酒沙龍進駐城市舞台

標榜「台魂西作」的「BeOne 餐酒沙龍」，近日已於台北小巨蛋商圈的藝文地標「城市舞台」地下一樓劇場入口正對面開始試營運。店內提供有「蚵仔煎的海洋序曲」、「鹽酥雞的黃金華爾滋」等特色料理，為民眾帶來全新的感受。

BeOne受到文藝復興時期「沙龍」的啟發所創，規劃百餘坪的雙樓層複合式獨立商業空間，鼓勵創作者、意見領袖及社團企業創辦人們以「BeOne共同主理人」的主人身份，在此舉辦藝文展演、粉絲派對、知識論壇、商業講座等活動，讓每場活動都能產生交流互動。11月10日還將與「果陀劇場」獨家聯合舉辦「盲猜音樂盒：打開2025果陀音樂劇」，將饕餮美酒與藝文展演在BeOne做跨界融合的音樂劇現場演出。

餐點部份，由法餐主廚Eric、Adam共同操刀，兩位主廚過去擁有豐富的法式餐廳歷練，創作出一系列代表現代台灣文化的「平民國宴」，標榜以法式料理的精緻、美式的輕鬆氛圍與台灣文化的靈魂相結合，在台灣首創「Fine-Casual Dining」的全新體驗。推薦料理中的「蚵仔煎的海洋序曲」以秘魯的塞比切為靈感，以台灣沿海鮮蚵為主角，搭配特製泥醬，以及甜蝦、酥炸羽衣甘藍增添豐富層次，每份180元；「鹽酥雞的黃金華爾滋」，則是將英國黑布丁與台式鹽酥雞結合，將雞翅中段去骨填入雞胸肉、白蝦泥，再酥炸至金黃上桌。馬山椒青醬與自製辣油也增添料理的豐富性，每份280元。