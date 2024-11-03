快訊

台灣也吃得到？日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台 官方回應了

曾姿雯去年已與陳啟昱離婚 知情人士證實：和台鹽無關是其他因素

獨／逾3公尺「翹翅仔」現身高雄外海 釣客苦戰1小時！釣起170公斤巨物

台灣人超愛喝咖啡 超商齊推優惠搶「黑金」商機

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
「COFFEE Cycle CITY CAFE品牌隨行杯」使用CITY CAFE回收咖啡渣製成。圖／7-ELEVEN提供
「COFFEE Cycle CITY CAFE品牌隨行杯」使用CITY CAFE回收咖啡渣製成。圖／7-ELEVEN提供

台灣咖啡商機近千億元，而超商也積極搶攻市場，超商咖啡已成為不可忽視的「黑金」，不論是7-ELEVEN或是全家，咖啡營收都高達數十億甚至上百億元規模，為了拉抬民眾的消費誘因，除了提高品質外，促銷也是不遺餘力。

根據統計，台灣人的年咖啡消費量在亞洲排名第3，僅次於日本及南韓約600與400杯，近5年台灣咖啡市場成長率都超過2成。

7-ELEVEN的CITY CAFÉ年銷超過4億杯，今年更推出「咖啡渣循環再生經濟」計畫，以「潮玩城市」為設計理念推出多項穿搭實用商品，並運用咖啡標語展現生活態度，即日起至11月12日期間買CITY CAFE大杯以上，每杯贈1點活動點數，只需集滿4點即可加價購或用指定點數免費換。

而7-ELEVEN每月一號也都推出限定咖啡優惠，OPENPOINT行動隨時取「CITY PRIMA每月一號咖啡日限定優惠」，不論是精品美式、拿鐵還是馥芮白，均可享買7送7優惠。

搭上雙11熱潮，全家Let’s Café也瞄準民眾大量購買的消費力，加上可寄杯的優勢，11月9日~11日，大杯經典美式111杯3000元、大杯經典拿鐵111杯4300元、大杯熱卡布奇諾111杯4300元、大杯單品美式111杯6700元、大杯單品拿鐵111杯8000元。

全家也表示，自推出單品咖啡系列後，就目標朝最專業的咖啡連鎖專賣店邁進，日前推出夏威夷的可娜咖啡，旗下單品咖啡將更上一層樓，初期先在全台500店販售，限量6萬杯，其中選擇店舖主要以咖啡銷量排名為主，主要是初次嘗試販賣高單價的商品，必須考量到市場接受度。

咖啡 超商

延伸閱讀

秒飛日本老宅咖啡店！「綠河二號店」來了 試營運地點曝光

現省5千！Nespresso全新Vertuo版旗艦拉花咖啡機奢華登台

一年僅一檔！人氣咖啡上架她跑3家全聯「掃空」 曝超划算買法：1包不用25元　

嘉義「解憂山城」瑞里2日慢旅：人氣美食、咖啡、步道、旅宿全收錄

相關新聞

日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台？官方回應了

麥當勞的「楓糖鬆餅漢堡」在台灣也吃得到？近日網路傳出日本麥當勞高人氣的「楓糖鬆餅漢堡」有機會在台販售，引起網友們的熱烈討...

三商炸雞「買6送6」現省363！必勝客「起司比薩」34折

連鎖炸雞「拿坡里炸雞專賣店」自11月1日起正式更名為「三商炸雞」。為慶祝全新的開始，即日起至11月19日期間，全台12間...

台灣人超愛喝咖啡 超商齊推優惠搶「黑金」商機

台灣咖啡商機近千億元，而超商也積極搶攻市場，超商咖啡已成為不可忽視的「黑金」，不論是7-ELEVEN或是全家，咖啡營收都...

經典風格表達真摯心意 Gucci Gift精選送到心坎的好禮

歲末佳節是與親朋好友相聚歡慶的時刻。GUCCI發布由創意總監Sabato De Sarno構思的全新假日禮讚形象廣告，將...

年底跑趴預備備 De Beers閃耀鑽石新作華麗上身

年底佳節將至，在這歡慶祝賀的時刻，珠寶品牌推出以璀璨鑽石為主角的經典新作。De Beers Jewellers全新設計涵...

馬來西亞米其林年輕廚師獎得主黃嘉亮 登台尋「根」

煙波集團繼以往「煙波早堂」每季度聯手世界知名餐飲品牌的慣例，新一季重砲登場的是首度跨海來台、榮獲2024年馬來西亞（吉隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。