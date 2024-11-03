台灣人超愛喝咖啡 超商齊推優惠搶「黑金」商機

台灣咖啡商機近千億元，而超商也積極搶攻市場，超商咖啡已成為不可忽視的「黑金」，不論是7-ELEVEN或是全家，咖啡營收都高達數十億甚至上百億元規模，為了拉抬民眾的消費誘因，除了提高品質外，促銷也是不遺餘力。

根據統計，台灣人的年咖啡消費量在亞洲排名第3，僅次於日本及南韓約600與400杯，近5年台灣咖啡市場成長率都超過2成。

7-ELEVEN的CITY CAFÉ年銷超過4億杯，今年更推出「咖啡渣循環再生經濟」計畫，以「潮玩城市」為設計理念推出多項穿搭實用商品，並運用咖啡標語展現生活態度，即日起至11月12日期間買CITY CAFE大杯以上，每杯贈1點活動點數，只需集滿4點即可加價購或用指定點數免費換。

而7-ELEVEN每月一號也都推出限定咖啡優惠，OPENPOINT行動隨時取「CITY PRIMA每月一號咖啡日限定優惠」，不論是精品美式、拿鐵還是馥芮白，均可享買7送7優惠。

搭上雙11熱潮，全家Let’s Café也瞄準民眾大量購買的消費力，加上可寄杯的優勢，11月9日~11日，大杯經典美式111杯3000元、大杯經典拿鐵111杯4300元、大杯熱卡布奇諾111杯4300元、大杯單品美式111杯6700元、大杯單品拿鐵111杯8000元。

全家也表示，自推出單品咖啡系列後，就目標朝最專業的咖啡連鎖專賣店邁進，日前推出夏威夷的可娜咖啡，旗下單品咖啡將更上一層樓，初期先在全台500店販售，限量6萬杯，其中選擇店舖主要以咖啡銷量排名為主，主要是初次嘗試販賣高單價的商品，必須考量到市場接受度。