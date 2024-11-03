經典風格表達真摯心意 Gucci Gift精選送到心坎的好禮

歲末佳節是與親朋好友相聚歡慶的時刻。GUCCI發布由創意總監Sabato De Sarno構思的全新假日禮讚形象廣告，將展開四個章節，圍繞與與家人共度快樂時光的概念，講述一個情感豐富的故事。每一章節講述各自獨特的故事，在主題和美感上相互交織，並與下一章節完美地緊密相連，共同編織出團聚與愛的主題。這些令人印象深刻的瞬間，在慶祝結束後都成為有意義的回憶。

首波GUCCI假日禮讚形象廣告中，每一件迷人的經典之作都在閃亮的光彩照映下，呈現出節慶慶祝的本質。堆疊的禮物盒、銀白的雪地、充滿派對氛圍的光影，構成溫暖和歡樂的場景，彰顯出這些經典作品的珍貴價值，以及被當作禮物送給彼此時，成為贈與者與接受者之間真心交流的象徵，形成一種超越物質的情感牽絆。