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經典風格表達真摯心意 Gucci Gift精選送到心坎的好禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
GUCCI Blondie耳環，22,500元。圖／古馳提供
GUCCI Blondie耳環，22,500元。圖／古馳提供

歲末佳節是與親朋好友相聚歡慶的時刻。GUCCI發布由創意總監Sabato De Sarno構思的全新假日禮讚形象廣告，將展開四個章節，圍繞與與家人共度快樂時光的概念，講述一個情感豐富的故事。每一章節講述各自獨特的故事，在主題和美感上相互交織，並與下一章節完美地緊密相連，共同編織出團聚與愛的主題。這些令人印象深刻的瞬間，在慶祝結束後都成為有意義的回憶。

首波GUCCI假日禮讚形象廣告中，每一件迷人的經典之作都在閃亮的光彩照映下，呈現出節慶慶祝的本質。堆疊的禮物盒、銀白的雪地、充滿派對氛圍的光影，構成溫暖和歡樂的場景，彰顯出這些經典作品的珍貴價值，以及被當作禮物送給彼此時，成為贈與者與接受者之間真心交流的象徵，形成一種超越物質的情感牽絆。

黑色Jackie HOBO包、裝飾華麗水晶的Bamboo 1947手提包、或精巧的Diana迷你手提包，呈現出復古優雅的迷人情懷；GG Marmont肩揹包、Horsebit馬銜鍊黑色肩揹包、Horsebit馬銜鍊Ancora紅肩揹包，則為時髦俐落的生活形式注入風格化的洗鍊；Ophidia小型手提包和迷你包，不僅包型與外表雋永不退流行，小巧的尺寸俏皮又討喜。這些都是最佳贈禮選擇、冬日度假和年末派對的必搭單品，完美傳達了最珍貴的禮物 – 人與人之間真摯的聯繫。

GUCCI Horsebit馬銜鍊Ancora紅肩揹包，10萬6,400元。圖／古馳提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊Ancora紅肩揹包，10萬6,400元。圖／古馳提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊黑色肩揹包，10萬6,400元。圖／古馳提供
GUCCI Horsebit馬銜鍊黑色肩揹包，10萬6,400元。圖／古馳提供
GUCCI Ophidia迷你包，46,500元。圖／古馳提供
GUCCI Ophidia迷你包，46,500元。圖／古馳提供
GUCCI Signoria銀色高跟鞋，43,800元。圖／古馳提供
GUCCI Signoria銀色高跟鞋，43,800元。圖／古馳提供
GUCCI Bamboo 1947手提包水晶特別版，22萬4,500元。圖／古馳提供
GUCCI Bamboo 1947手提包水晶特別版，22萬4,500元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont肩揹包，91,000元。圖／古馳提供
GUCCI GG Marmont肩揹包，91,000元。圖／古馳提供
GUCCI Diana 迷你手提包，11萬9,400元。圖／古馳提供
GUCCI Diana 迷你手提包，11萬9,400元。圖／古馳提供

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