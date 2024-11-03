聽新聞
0:00 / 0:00
日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台？官方回應了
麥當勞的「楓糖鬆餅漢堡」在台灣也吃得到？近日網路傳出日本麥當勞高人氣的「楓糖鬆餅漢堡」有機會在台販售，引起網友們的熱烈討論。對於消費者們的期盼，麥當勞官方也回應「相關產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。」
根據維基百科資料，「楓糖鬆餅漢堡」最初在2003年面市，使用鬆軟的鬆餅搭配上煎肉排、起司片、煎蛋等食材，並且在鬆餅烙印有大大的「M」字樣，在香甜的楓糖滋味中帶著鹹香，包括美國、加拿大、巴西等地均有販售。2007年，「楓糖鬆餅漢堡」首度在日本販售，也成為許多民眾前往日本旅遊時都會選擇的麥當勞早餐。近日在網路流傳，「楓糖鬆餅漢堡」即將正式登台，甚至還有疑似員工在網路上爆料，表示「POS機上面前陣子出現按鍵了」、「11月中可以期待一下」等資訊，立刻引起網友們的期盼與熱烈討論。
對於此說法，實際詢問官方，麥當勞也表示「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品，以提供消費者更多元美味的選擇；相關產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言