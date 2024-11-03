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台灣也吃得到？日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台 官方回應了

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日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台？官方回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳出即將登台販售的消息，引起網友熱烈討論。圖／擷取自日本麥當勞官網
麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳出即將登台販售的消息，引起網友熱烈討論。圖／擷取自日本麥當勞官網

麥當勞的「楓糖鬆餅漢堡」在台灣也吃得到？近日網路傳出日本麥當勞高人氣的「楓糖鬆餅漢堡」有機會在台販售，引起網友們的熱烈討論。對於消費者們的期盼，麥當勞官方也回應「相關產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。」

根據維基百科資料，「楓糖鬆餅漢堡」最初在2003年面市，使用鬆軟的鬆餅搭配上煎肉排、起司片、煎蛋等食材，並且在鬆餅烙印有大大的「M」字樣，在香甜的楓糖滋味中帶著鹹香，包括美國、加拿大、巴西等地均有販售。2007年，「楓糖鬆餅漢堡」首度在日本販售，也成為許多民眾前往日本旅遊時都會選擇的麥當勞早餐。近日在網路流傳，「楓糖鬆餅漢堡」即將正式登台，甚至還有疑似員工在網路上爆料，表示「POS機上面前陣子出現按鍵了」、「11月中可以期待一下」等資訊，立刻引起網友們的期盼與熱烈討論。

對於此說法，實際詢問官方，麥當勞也表示「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品，以提供消費者更多元美味的選擇；相關產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。」

日本 漢堡 麥當勞

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