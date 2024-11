年底跑趴預備備 De Beers閃耀鑽石新作華麗上身

年底佳節將至,在這歡慶祝賀的時刻,珠寶品牌推出以璀璨鑽石為主角的經典新作。De Beers Jewellers全新設計涵蓋適合日常配戴的珠寶臻作,以及瑰麗奪目的高級珠寶作品,義大利品牌DAMIANI則以新款Mimosa含羞草系列鑽表體現優雅的女人味。

De Beers Jewellers的Portraits of Nature 系列迎來三款全新設計,吊墜項鍊、手鍊、耳環以綴滿璀璨鑽石的鏤空蝴蝶翅膀,捕捉了這些神奇生物的俏皮和精緻,向波札那奧卡萬戈三角洲境內翩翩起舞的美麗蝴蝶致敬。Classic系列的 Five Lines ,以五行密釘鑲圓形明亮式鑽石組成簡約而流暢的線條,妝點耳畔和胸前的吊墜。

大膽而現代感的De Beers RVL系列,新作採用密釘鑲鑽石與18K白金的冷色調形成鮮明對比,推出幾何圈形耳環、適合堆疊的手環與將齒輪狀圖案轉化為橫向的細長圓柱狀造形的吊墜項鍊。簡約優雅的Arpeggia系列全新的單行鑽石項鍊,圓形明亮式鑽石以大小錯落的獨特排列呈現獨特節奏感,為經典的單行鑽石項鍊帶來了精緻的變奏版本,是品牌設計工作室、鑽石專家團隊和珠寶工匠三者之間的完美合作。