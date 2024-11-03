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年底跑趴預備備 De Beers閃耀鑽石新作華麗上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦演繹全新Mimosa含羞草鑽表。圖／戴美安妮提供
DAMIANI全球品牌大使潔西卡雀絲坦演繹全新Mimosa含羞草鑽表。圖／戴美安妮提供

年底佳節將至，在這歡慶祝賀的時刻，珠寶品牌推出以璀璨鑽石為主角的經典新作。De Beers Jewellers全新設計涵蓋適合日常配戴的珠寶臻作，以及瑰麗奪目的高級珠寶作品，義大利品牌DAMIANI則以新款Mimosa含羞草系列鑽表體現優雅的女人味。

De Beers Jewellers的Portraits of Nature 系列迎來三款全新設計，吊墜項鍊、手鍊、耳環以綴滿璀璨鑽石的鏤空蝴蝶翅膀，捕捉了這些神奇生物的俏皮和精緻，向波札那奧卡萬戈三角洲境內翩翩起舞的美麗蝴蝶致敬。Classic系列的 Five Lines ，以五行密釘鑲圓形明亮式鑽石組成簡約而流暢的線條，妝點耳畔和胸前的吊墜。

大膽而現代感的De Beers RVL系列，新作採用密釘鑲鑽石與18K白金的冷色調形成鮮明對比，推出幾何圈形耳環、適合堆疊的手環與將齒輪狀圖案轉化為橫向的細長圓柱狀造形的吊墜項鍊。簡約優雅的Arpeggia系列全新的單行鑽石項鍊，圓形明亮式鑽石以大小錯落的獨特排列呈現獨特節奏感，為經典的單行鑽石項鍊帶來了精緻的變奏版本，是品牌設計工作室、鑽石專家團隊和珠寶工匠三者之間的完美合作。

DAMIANI全新Mimosa含羞草系列，以義大利文化中象徵女性氣質的含羞草為靈感，鑽表表圈用鑽石隨機排列的「明顯混亂」方式營造立體層次，除了華麗的鑲鑽表盤，還有裝飾太陽放射紋（Soleillé）的無鑽面盤可選，均提供黑色、巧克力色、藍色到火紅色和深綠色等多種色彩選擇。另有Masterpiece大師傑作高級珠寶全鑽款，如手鐲珠寶般以18K黃金、18K玫瑰金或18K白金襯托鑽石，是精湛工藝的代表作。

全新De Beers RVL鑽石圈形耳環，18K白金鑲鑽約0.37克拉，14萬6,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL鑽石圈形耳環，18K白金鑲鑽約0.37克拉，14萬6,000元。圖／De Beers提供
全新Classic系列Five Lines五行鑽石耳環，18K白金鑲鑽約1.50克拉，49萬2,000元。圖／De Beers提供
全新Classic系列Five Lines五行鑽石耳環，18K白金鑲鑽約1.50克拉，49萬2,000元。圖／De Beers提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金高級珠寶全鑽腕表，335萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K白金高級珠寶全鑽腕表，335萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，藍色太陽紋表盤與藍色緞面表帶，85萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，藍色太陽紋表盤與藍色緞面表帶，85萬元。圖／戴美安妮提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石耳環，18K白金鑲鑽約1.19克拉，31萬1,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石耳環，18K白金鑲鑽約1.19克拉，31萬1,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶鑽石手鍊，18K白金鑲鑽約7.00克拉，190萬5,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶鑽石手鍊，18K白金鑲鑽約7.00克拉，190萬5,000元。圖／De Beers提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋比盤與火紅色緞面表帶，85萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽表，火紅色太陽紋比盤與火紅色緞面表帶，85萬元。圖／戴美安妮提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石耳環，18K白金鑲鑽約1.19克拉，31萬1,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石耳環，18K白金鑲鑽約1.19克拉，31萬1,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約1.20克拉，35萬7,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約1.20克拉，35萬7,000元。圖／De Beers提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K玫瑰金高級珠寶全鑽腕表，335萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草18K玫瑰金高級珠寶全鑽腕表，335萬元。圖／戴美安妮提供
全新De Beers RVL鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約1.9克拉，18萬7,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約1.9克拉，18萬7,000元。圖／De Beers提供
全新Classic系列Five Lines五行鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約0.73克拉，26萬8,000元。圖／De Beers提供
全新Classic系列Five Lines五行鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約0.73克拉，26萬8,000元。圖／De Beers提供
全新Arpeggia單行鑽石項鍊，18K白金鑲鑽約1.66克拉，44萬5,000元。圖／De Beers提供
全新Arpeggia單行鑽石項鍊，18K白金鑲鑽約1.66克拉，44萬5,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約1.20克拉，35萬7,000元。圖／De Beers提供
全新Portraits of Nature系列butterfly鑽石吊墜項鍊，18K白金鑲鑽約1.20克拉，35萬7,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL鑽石手環，18K白金鑲鑽約1.1克拉，約33萬7,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL鑽石手環，18K白金鑲鑽約1.1克拉，約33萬7,000元。圖／De Beers提供

珠寶 義大利 鑽石

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