馬來西亞米其林年輕廚師獎得主黃嘉亮 登台尋「根」

煙波集團繼以往「煙波早堂」每季度聯手世界知名餐飲品牌的慣例，新一季重砲登場的是首度跨海來台、榮獲2024年馬來西亞（吉隆坡和檳城）米其林年輕主廚大獎得主「黃嘉亮」，也是米其林必比登推介餐廳「Communal Table by Gēn 根」的創辦人。即日起至2025年2月28日期間，將店內招牌之作「蟹黃堡」引進煙波早堂，貫徹「根」在地食材為尊的飲食理念，以台灣迷你刈包懷舊新吃和異國風韻創意結合，展現極致美味。

現年33歲的黃嘉亮是馬來西亞的華人主廚，高中畢業後赴澳洲就讀廚藝學校，畢業後相繼任職於全澳唯一連續16年榮獲《香港澳門米其林指南》三星的「澳門天巢法國餐廳」，和五度獲世界最佳餐廳的「丹麥Noma」，讓他擴充視野，深諳烹飪的竅門，返鄉後便自行創業。「Communal Table by Gēn 根」位於馬來西亞檳城，素有美食天堂的稱號，主廚巧妙揉合了時令與當地新鮮食材，透過法式烹調手藝及其對家鄉深厚情感的堆疊，創作出精巧趣味、廣大食客皆讚不絕口的美食風格。

黃嘉亮應煙波集團之邀，首度登台進行交流的過程困難重重，他說：「此次與煙波合作最大的挑戰就是找到合適的替代食材。例如馬來西亞常用的咖哩葉在台灣並不容易取得，為保持料理的原味，最終選擇了台灣的一種本地香草，叫『香菜』，風味雖略不同，卻獲得意外的驚喜，讓料理更加獨特。」

煙波獨家「蟹黃堡」製程繁瑣，主廚特別將花蟹、秘製南洋醬與洋蔥爆炒至香，加入番茄、紅蘿蔔等食材熬製鮮美高湯，揉合紅蘿蔔碎與洋蔥碎二次煮至濃稠狀，鋪墊於迷你刈包，依序添入香菜、蔥花和黑麻油，趣味地散發出鮮、香、甜、辣四種風味，一口盡嚐回味無窮！