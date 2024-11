馬來西亞米其林年輕廚師獎得主黃嘉亮 登台尋「根」

煙波集團繼以往「煙波早堂」每季度聯手世界知名餐飲品牌的慣例,新一季重砲登場的是首度跨海來台、榮獲2024年馬來西亞(吉隆坡和檳城)米其林年輕主廚大獎得主「黃嘉亮」,也是米其林必比登推介餐廳「Communal Table by Gēn 根」的創辦人。即日起至2025年2月28日期間,將店內招牌之作「蟹黃堡」引進煙波早堂,貫徹「根」在地食材為尊的飲食理念,以台灣迷你刈包懷舊新吃和異國風韻創意結合,展現極致美味。

現年33歲的黃嘉亮是馬來西亞的華人主廚,高中畢業後赴澳洲就讀廚藝學校,畢業後相繼任職於全澳唯一連續16年榮獲《香港澳門米其林指南》三星的「澳門天巢法國餐廳」,和五度獲世界最佳餐廳的「丹麥Noma」,讓他擴充視野,深諳烹飪的竅門,返鄉後便自行創業。「Communal Table by Gēn 根」位於馬來西亞檳城,素有美食天堂的稱號,主廚巧妙揉合了時令與當地新鮮食材,透過法式烹調手藝及其對家鄉深厚情感的堆疊,創作出精巧趣味、廣大食客皆讚不絕口的美食風格。

黃嘉亮應煙波集團之邀,首度登台進行交流的過程困難重重,他說:「此次與煙波合作最大的挑戰就是找到合適的替代食材。例如馬來西亞常用的咖哩葉在台灣並不容易取得,為保持料理的原味,最終選擇了台灣的一種本地香草,叫『香菜』,風味雖略不同,卻獲得意外的驚喜,讓料理更加獨特。」

煙波獨家「蟹黃堡」製程繁瑣,主廚特別將花蟹、秘製南洋醬與洋蔥爆炒至香,加入番茄、紅蘿蔔等食材熬製鮮美高湯,揉合紅蘿蔔碎與洋蔥碎二次煮至濃稠狀,鋪墊於迷你刈包,依序添入香菜、蔥花和黑麻油,趣味地散發出鮮、香、甜、辣四種風味,一口盡嚐回味無窮!