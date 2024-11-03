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三商炸雞「買6送6」現省363！必勝客「起司比薩」34折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里炸雞專賣店正式改名為「三商炸雞」。圖／三商炸雞提供
拿坡里炸雞專賣店正式改名為「三商炸雞」。圖／三商炸雞提供

連鎖炸雞「拿坡里炸雞專賣店」自11月1日起正式更名為「三商炸雞」。為慶祝全新的開始，即日起至11月19日期間，全台12間門市推出限時優惠方案，凡購買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，原價696元，優惠價333元。除此之外，三商炸雞還推出新品「蔥香蒜辣雞柳條」，原價149元，嘗鮮優惠價99元。

即日起至11月14日期間，「肯德基」則推出雙11優惠活動，包括草莓起司冰淇淋大福、4塊上校雞塊、香酥脆薯（小）均享「買1送1」優惠。「原味蛋撻6入＋上校雞塊4塊＋無堂茉莉綠茶2杯」，原價393元，優惠價340元。此外，還有4組「個人獨饗餐」、4組「雙人分享餐」與2套「多人歡聚餐」優惠方案，原價193～664元，優惠價111～399元不等，最高享58折起。其中多人歡聚餐自11月7日至11月8日起開放預購，11月9日至11月14日正式販售。

即日起至11月30日期間，「必勝客」推出多種優惠方案。其中「起司狂熱比薩」原價660元，單點優惠價222元；「香菜肉羹個人比薩」原價159元，優惠價111元。另外還有雙11限定的「雙人激省餐」，內含單點指定口味大比薩1個與酥炸嫩雞球，原價839元，優惠價333元；「歡聚派對狂省餐」內含3個指定價位大比薩，以及6顆冰藏起司塔，原價2,069元，優惠價1,111元。

肯德基針對雙11推出多款組合方案，「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻x4＋百事可樂（小）x2」，優惠價388元。圖／肯德基提供
肯德基針對雙11推出多款組合方案，「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻x4＋百事可樂（小）x2」，優惠價388元。圖／肯德基提供
必勝客期間限定口味「起司狂熱大比薩」，現享34折優惠。圖／必勝客提供
必勝客期間限定口味「起司狂熱大比薩」，現享34折優惠。圖／必勝客提供

多人 起司 雙11

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