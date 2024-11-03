三商炸雞「買6送6」現省363！必勝客「起司比薩」34折

連鎖炸雞「拿坡里炸雞專賣店」自11月1日起正式更名為「三商炸雞」。為慶祝全新的開始，即日起至11月19日期間，全台12間門市推出限時優惠方案，凡購買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，原價696元，優惠價333元。除此之外，三商炸雞還推出新品「蔥香蒜辣雞柳條」，原價149元，嘗鮮優惠價99元。

即日起至11月14日期間，「肯德基」則推出雙11優惠活動，包括草莓起司冰淇淋大福、4塊上校雞塊、香酥脆薯（小）均享「買1送1」優惠。「原味蛋撻6入＋上校雞塊4塊＋無堂茉莉綠茶2杯」，原價393元，優惠價340元。此外，還有4組「個人獨饗餐」、4組「雙人分享餐」與2套「多人歡聚餐」優惠方案，原價193～664元，優惠價111～399元不等，最高享58折起。其中多人歡聚餐自11月7日至11月8日起開放預購，11月9日至11月14日正式販售。