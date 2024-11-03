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現省288！「樂天小香港」進駐大巨蛋 港點6件組買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂天小香港以香港常民經典美食為主軸。圖／樂天小香港提供
樂天小香港以香港常民經典美食為主軸。圖／樂天小香港提供

新加坡樂天餐飲集團首次引進台灣的「樂天小香港」，近日於SOGO大巨蛋花園綠廊B2開始試營運，並預計11月6日正式開幕。店內供應點心、粥麵與小吃等香港代表性美食，其中還包括招牌流沙包「球來必中」與網羅6款人氣點心的「一籠大滿足」。為慶祝台灣首店開幕，開幕首3日「一籠大滿足」可享買1送1，現省288元。

創立於2010年的「樂天小香港」，目前在新加坡及海外共有16間分店，台灣「樂天小香港」為第全球第17家，也是集團在台灣的第三個品牌。餐廳空間以灰鏡、槌目金屬天花與紋理豐富的壁紙為素材，並搭配營「少林足球」、「功夫」、「葉問」與「一代宗師」等香港電影的經典畫面與對白，還有羅列港式俚語的樹牆裝置佈景，帶來濃厚的香港情調。

餐點部份，主打港式點心、粥麵等餐點。其中「一籠大滿足」一次能吃到潮州粉粿、韭菜鳳眼餃、金黃奶皇壽桃、筍尖鮮蝦餃、松露菌菇水晶餃和鮮蝦菠菜餃等6款精選蒸點，每份288元。「球來必中」乃是將招牌流沙包針對大巨蛋進行創意變化，包括籃球、足球、棒球等3種款式，內餡分別為芋泥、黑巧克力、鹹蛋黃流沙，每份188元，採限量供應。此外，還有「脆皮叉燒包」、「黑金焗蛋撻」等點心，以及皮蛋瘦肉粥、北菇雞球粥、荔灣艇仔粥等特色粥品。

樂天小香港同步也供應有招牌綜合鮮蝦雲吞麵、網皮叉燒腸粉、梅香鹹魚蒸肉飯等餐點，也有至尊奶茶、港式凍檸茶、楊枝甘露等極具香港風格的飲品與甜點。為慶祝首店開幕，11月6日起，開幕首3日「一籠大滿足」享買1送1，每日限量50份。

招牌綜合鮮蝦雲吞麵，198元。圖／樂天小香港提供
招牌綜合鮮蝦雲吞麵，198元。圖／樂天小香港提供
樂天小香港提供有多樣化的港式點心。圖／樂天小香港提供
樂天小香港提供有多樣化的港式點心。圖／樂天小香港提供
針對大巨蛋推出的限定版流沙包「球來必中」。圖／樂天小香港提供
針對大巨蛋推出的限定版流沙包「球來必中」。圖／樂天小香港提供
網皮叉燒腸粉，188元。圖／樂天小香港提供
網皮叉燒腸粉，188元。圖／樂天小香港提供
一籠大滿足，288元。圖／樂天小香港提供
一籠大滿足，288元。圖／樂天小香港提供
樂天小香港預計將於11月6日正式開幕。圖／樂天小香港提供
樂天小香港預計將於11月6日正式開幕。圖／樂天小香港提供

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