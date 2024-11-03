MAXXI BVLGARI PRIZE雙年獎 決選藝術新銳作品揭曉

由羅馬國立二十一世紀藝術博物館（MAXXI）和寶格麗（BVLGARI）共同合作舉辦的MAXXI BVLGARI PRIZE雙年獎常年，今年第四度舉辦，日前公布三位入圍決賽的義大利新銳藝術家及其作品。三件作品將自10月25日起至2025年3月2日止於博物館的Gian Ferrari展廳展出，並將於2025年1月17日宣布大獎得主由主辦單位宣布大獎得主，獲獎作品將成為羅馬國立二十一世紀藝術博物館的永久館藏。

三位入圍的藝術家包括Riccardo Benassi（出生於1982年，來自克雷莫納）、Monia Ben Hamouda（出生於1991年，來自米蘭）及Binta Diaw （出生於1995年，來自米蘭）。本次展覽由Giulia Ferracci擔任策展人，並由多位國際級的專家組成評審團。

為展覽揭開序幕的作品為Riccardo Benassi的ASSENZAHAH ESSENZAHAH（創作於2024年）：兩隻機器狗在羅馬國立二十一世紀藝術博物館電梯內依循著藝術家精心設計的動作在空間內不斷活動，伴隨著背景音樂，牆上則有雷射光束投影的文字。這項裝置藝術賦予觀看者以全新方式檢視自己的存在，審視新型科技如何影響觀看者的內在、情感和生理。

展廳正中央擺放的是Binta Diaw名為Juroom ñaar的創作（創作於2024年），作品充滿個人和群眾的集體記憶。創作的靈感來自1819年的歷史事件，藝術家用七根放滿煤炭的柱子表示紀念。「七」代表的是塞內加爾Nder村莊的七名女性，在摩爾人入侵後，為了避免淪落為奴，她們選擇自焚來表達不屈服的意志。雕塑四周掛著髮辮，來賓會聽到以沃洛夫語發出的聲響和話語，說明當時這幾位女性起身抵抗暴政。

Monia Ben Hamouda的作品Theology of Collapse（The Myth of Past）I-X（創作於2024年）則呈現出充滿文化和儀式象徵的視覺語言。作品由十片鐵板製成，上方以雷射切割出各種圖形，靈感來自伊斯蘭書法和清真寺。鐵板以紅椒粉、扶桑花和肉桂等香料塗畫而成，放置在藝廊後方牆上，營造出崩塌的危機感，暗示當代身分認同的脆弱與無助。

展覽場產內亦將擺放畫作、照片、影片和文件，引領來賓認識展覽中三位主角的背景故事。在公布大獎得主的當天，也將於博物館大廳展出MAXXI BVLGARI PRIZE for Digital Art數位藝術獎得主Roberto Fassone的作品And we thought（2021 - 至今），透過探索創作者與人工智慧間的關係，審視現代藝術體系中想像力與自我指涉的限度。