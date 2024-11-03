快訊

美選倒數72小時！賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛荷華 賓州差距1%

康芮強颱過境送禮物？ 台東三仙台赫見「黃色飛碟」…

一周數位爆報／蘋果新品MacBook Pro、Mac mini、iMac整理

聽新聞
0:00 / 0:00

「蝙蝠俠」熟男魅力大放送 演出DIOR最新ICONS形象廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹Dior Icons 2025春季系列男裝。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹Dior Icons 2025春季系列男裝。圖／Dior提供

Dior男裝創意總監Kim Jones設計的Dior Icons男裝在Dior 2025春季系列中進行了重新演繹，為當代男士打造一個永恆的「新衣櫥」。服裝揉合卓越品質與精緻剪裁，採用不飽和的淡雅色調，並以簡約的建築線條和細節為特色。由Dior品牌大使Robert Pattinson演繹的全新形象廣告中，攝影師Alasdair McLellan鏡頭捕捉了Dior的大膽與優雅，格外彰顯工坊精湛工藝的成果，這也正是Dior風格的精髓。

Robert Pattinson穿著寬鬆長褲和帶著結構剪裁的長外套，採用品牌創辦人迪奧先生最喜愛的灰色調，彰顯紳雅氣息。其他造型單品如羊絨針織衫和哈靈頓夾克，每一件服裝都以高質感衣料製成，並藉工坊工藝與創新技術昇華整體設計。寬版長褲、剪裁夾克與立體剪裁外套。從正裝到運動休閒服飾乃至於丹寧設計經過工坊的精彩詮釋，喀什米爾等珍貴面料以洋溢當代輪廓的剪裁搭配和諧色調，從淡粉到淺棕色，自灰色到黑色，是過去精湛工藝與未來創新技術共生所創造出的精華。

郵差包、後背包、托特包和Weekender旅行包等包款採用Dior Gravity皮革製作，並飾有放大的Dior Oblique標誌圖案，反映出迷人的都會態度。這種令人嚮往的組合同樣延伸到帶有當代線條輪廓的B33運動鞋上，展現自信休閒魅力，是男士衣櫃的必備單品。

包款採用Dior Gravity皮革製作。圖／Dior提供
包款採用Dior Gravity皮革製作。圖／Dior提供
Robert Pattinson穿著寬鬆長褲和帶著結構剪裁的長外套。圖／Dior提供
Robert Pattinson穿著寬鬆長褲和帶著結構剪裁的長外套。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹Dior Icons 2025春季系列男裝。圖／Dior提供
Dior品牌大使Robert Pattinson演繹Dior Icons 2025春季系列男裝。圖／Dior提供
由Dior男裝創意總監Kim Jones設計的Dior Icons男裝。圖／Dior提供
由Dior男裝創意總監Kim Jones設計的Dior Icons男裝。圖／Dior提供
Robert Pattinson穿著寬鬆長褲和帶著結構剪裁的長外套。圖／Dior提供
Robert Pattinson穿著寬鬆長褲和帶著結構剪裁的長外套。圖／Dior提供

Dior 品牌 廣告

延伸閱讀

戰場不在廚房！《黑白大廚》總統天丼安惟鍟，廚師服下配Dior聯名AJ1＋克羅心眼鏡！

《黑白大廚》中華料理女神朴恩影的4款精品包收藏：Celine、Prada…全是品味經典款！

《在加納共和國離婚》歌手情侶檔爆情變！菲道爾親證實「我們分開了」

滑雪帥一波！菲董打造LV SKI DIOR攜手運動型男操刀

相關新聞

「蝙蝠俠」熟男魅力大放送 演出DIOR最新ICONS形象廣告

由Dior男裝創意總監Kim Jones設計的Dior Icons男裝在Dior 2025春季系列中進行了重新演繹，為當...

MAXXI BVLGARI PRIZE雙年獎 決選藝術新銳作品揭曉

由羅馬國立二十一世紀藝術博物館（MAXXI）和寶格麗（BVLGARI）共同合作舉辦的MAXXI BVLGARI PRIZ...

AI加持！雙11 Acer全新Nitro V系列2款遊戲筆電4萬有找

宏碁雙11購物節瞄準電競玩家，除了推出超值爆款搭載RTX4050獨顯的Nitro V電競筆電，直接下殺1萬元，3萬元有找...

Glashutte Original偏心月相表 正著看、反著看都很美

正與反、上與下，多數時候僅是相對的概念。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近日發表新款...

現省5千！Nespresso全新Vertuo版旗艦拉花咖啡機奢華登台

Nespresso重磅推出Vertuo系列全新咖啡大師拉花頂級旗艦機型Nespresso Vertuo Creatist...

蘇富比變身藝廊「即時收藏」 推薦香港3處藝術旅行地

香港不大，卻總能玩出新趣味。除了美酒佳餚，香港也是藝術之都，大大小小的藝文展場、來自世界各地的藝術創作，不僅跨越年代、地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。