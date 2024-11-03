「蝙蝠俠」熟男魅力大放送 演出DIOR最新ICONS形象廣告

由Dior男裝創意總監Kim Jones設計的Dior Icons男裝在Dior 2025春季系列中進行了重新演繹，為當代男士打造一個永恆的「新衣櫥」。服裝揉合卓越品質與精緻剪裁，採用不飽和的淡雅色調，並以簡約的建築線條和細節為特色。由Dior品牌大使Robert Pattinson演繹的全新形象廣告中，攝影師Alasdair McLellan鏡頭捕捉了Dior的大膽與優雅，格外彰顯工坊精湛工藝的成果，這也正是Dior風格的精髓。

Robert Pattinson穿著寬鬆長褲和帶著結構剪裁的長外套，採用品牌創辦人迪奧先生最喜愛的灰色調，彰顯紳雅氣息。其他造型單品如羊絨針織衫和哈靈頓夾克，每一件服裝都以高質感衣料製成，並藉工坊工藝與創新技術昇華整體設計。寬版長褲、剪裁夾克與立體剪裁外套。從正裝到運動休閒服飾乃至於丹寧設計經過工坊的精彩詮釋，喀什米爾等珍貴面料以洋溢當代輪廓的剪裁搭配和諧色調，從淡粉到淺棕色，自灰色到黑色，是過去精湛工藝與未來創新技術共生所創造出的精華。