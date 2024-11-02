AI加持！雙11 Acer全新Nitro V系列2款遊戲筆電4萬有找

宏碁雙11購物節瞄準電競玩家，除了推出超值爆款搭載RTX4050獨顯的Nitro V電競筆電，直接下殺1萬元，3萬元有找之外，更推出全新Nitro V系列遊戲筆電，以及Nitro XV272K V5電競螢幕，滿足玩家對遊戲效能、AI功能的多樣化需求。

全新Nitro V系列遊戲筆電Nitro V 16，搭載Intel Core HX處理器第14代，配備NVIDIA GeForce RTX 4060筆電GPU，並採用高效散熱系統，確保系統穩定運作，內建16GB DDR5 5600MHz及512GB SSD儲存，建議售價46,900元，雙11特價4萬元有找。

珍珠白機身設計的Nitro V 14，則搭載AMD Ryzen 5 8645HS處理器，支援Ryzen AI功能，配備NVIDIA GeForce RTX 4050筆電GPU，內建16GB DDR5 5600MHz及512GB SSD儲存，建議售價42,900元，特價37,900元。

27吋Nitro XV272K V5電競螢幕則是升級4K高畫質，並支援DFR高刷新率與高解析度調整功能，附遙控器可一鍵熱鍵切換，讓玩家根據不同情境需求，隨時在4K高解析度與超高刷新率之間切換。內建Acer Game Mode，提供8種預設顯示模式，玩家也可以根據不同遊戲影像內容，輕鬆調整螢幕設定，迅速進入最佳視覺狀態。

雙11爆殺款15.6吋Nitro V電競筆電，搭載Intel Core i5-13420H處理器，配備NVIDIA GeForce RTX 4050獨顯，內建16GB RAM及512GB SSD儲存，建議售價39,900元，下殺1萬元，特價29,900元，購買登錄再送遊戲手把。