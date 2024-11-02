Glashutte Original偏心月相表 正著看、反著看都很美

正與反、上與下，多數時候僅是相對的概念。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近日發表新款Pano系列偏心月相機芯倒置表，將傳統機芯的背面反轉成為正面，是Pano系列中的首發，展現顛倒幻想、妙趣橫生的德國高級製表風格。

一只手表的正面通常是平整的金屬面盤，並有著指針、時標、刻度，而一只表款的背面則常採取透明底蓋，讓人欣賞機芯的打磨、修飾、倒角等工序。新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表則將機芯背面的「概念」、移轉成正面：將91-04自動上鍊機芯原本藏在背面的3/4夾板、鵝頸式微調、藍鋼螺絲、紅寶石軸承、K金擺輪等元件，轉為在表款的正面顯示。