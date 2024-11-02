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Glashutte Original偏心月相表 正著看、反著看都很美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以3D雷射雕刻技術還原月球表面隕石坑與山脈的「月相」功能，加上顛倒的機芯、面盤風格，是格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表的兩大賞玩亮點。圖／Glashütte Original提供
以3D雷射雕刻技術還原月球表面隕石坑與山脈的「月相」功能，加上顛倒的機芯、面盤風格，是格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表的兩大賞玩亮點。圖／Glashütte Original提供

正與反、上與下，多數時候僅是相對的概念。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近日發表新款Pano系列偏心月相機芯倒置表，將傳統機芯的背面反轉成為正面，是Pano系列中的首發，展現顛倒幻想、妙趣橫生的德國高級製表風格。

一只手表的正面通常是平整的金屬面盤，並有著指針、時標、刻度，而一只表款的背面則常採取透明底蓋，讓人欣賞機芯的打磨、修飾、倒角等工序。新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表則將機芯背面的「概念」、移轉成正面：將91-04自動上鍊機芯原本藏在背面的3/4夾板、鵝頸式微調、藍鋼螺絲、紅寶石軸承、K金擺輪等元件，轉為在表款的正面顯示。

42毫米的鉑金表款並在正面顯示了偏心式的時間顯示，大型秒針，以及雙位數的大日期（Big Date）功能，面盤則由深邃美麗的藍色砂金石成為月相盤的底部。全球限量200只，並有皮表帶或尼龍編織表帶兩種選擇，訂價皆為137萬7,000元。正看、反著看？都很美！

格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表，鉑金、42毫米、自製機芯、45小時動力儲存、時間、秒針、月相、大日曆視窗，137萬7,000元。圖／Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表，鉑金、42毫米、自製機芯、45小時動力儲存、時間、秒針、月相、大日曆視窗，137萬7,000元。圖／Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表，將原本機芯背面常見的打磨修飾工藝、結構，翻轉成正面顯示。圖／Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表，將原本機芯背面常見的打磨修飾工藝、結構，翻轉成正面顯示。圖／Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表的背面同樣採取透明底蓋，可觀察自動盤的輪轉姿態。圖／Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創新款Pano系列偏心月相機芯倒置腕表的背面同樣採取透明底蓋，可觀察自動盤的輪轉姿態。圖／Glashütte Original提供

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