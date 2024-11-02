快訊

松鼠哭了！他掀引擎蓋「私藏金庫意外曝光」 修車廠花3小時搬空傻眼

蕭美琴花蓮勘災 卓溪土石流災民突衝出哭喊「請副總統幫忙」

把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、降雨熱區曝光

現省5千！Nespresso全新Vertuo版旗艦拉花咖啡機奢華登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Vertuo Creatista咖啡機配置全自動蒸氣管設計，輕鬆製作各式咖啡特調。圖／Nespresso提供
Vertuo Creatista咖啡機配置全自動蒸氣管設計，輕鬆製作各式咖啡特調。圖／Nespresso提供

Nespresso重磅推出Vertuo系列全新咖啡大師拉花頂級旗艦機型Nespresso Vertuo Creatista，以不鏽鋼金屬外型設計與直覺式的操作介面，12款飲品選擇、3種奶泡質地、3種牛奶溫度設計及超過35種以上的咖啡風味，搭配全自動蒸氣管設計，讓消費者輕鬆化身咖啡大師製作一杯完美的拉花咖啡特調。

迎接歲末年終送禮、耶誕交換禮物旺季，更攜手法國知名星級主廚Jean Imbert，以歐洲奢華旅遊品牌Belmond旗下經典頂級鐵道路線，威尼斯－辛普倫東方快車 為靈感，將復古藝術與旅行回憶融合，創作出一系列的節慶限定耶誕倒數月曆、聯名限量款咖啡膠囊、黑巧克力與精美配件，邀請民眾用舌尖感受奢華滋味。

Vertuo Creatista咖啡大師拉花咖啡機配置全自動蒸氣管設計，以及專屬一鍵式牛奶咖啡調製系統，不論是綿密熱奶泡、拿鐵瑪奇朵、卡布奇諾或是澳式白咖啡，都可依照個人喜好調整3種牛奶溫度與3種奶泡質地，還有貼心自動化的蒸氣奶管清潔功能省去手動清洗的麻煩。

延續Vertuo系列獨有的條碼辨識系統與高速離心力萃取技術，Vertuo Creatista咖啡機更有7種咖啡杯量選擇，搭配6款內建牛奶食譜模式，一鍵即可製作專屬的節慶風味特調。迫不及待想要享受耶誕氛圍的民眾，現在也可以立刻入手有著復古經典鐵道路線設計外盒的耶誕倒數月曆，隨貨附贈100%中獎率的耶誕禮物卡，有機會抽中RIMOWA行李登機箱、限量配件及咖啡抵用金等。

歡慶歲末佳節，Nespresso即日起至11月14日全系列咖啡機只要2,990元起，Vertuo系列美型牛奶咖啡機Vertuo Lattissima優惠只要13,600元；全新機款Vertuo Creatista拉花頂級旗艦機只要18,600元，購機即贈頂級咖啡體驗組，再加贈與星級主廚Jean Imbert聯名創作的節慶限量「焦糖榛果黑巧克力」2盒。

Nespresso重磅邀請星級主廚Jean Imbert以歐洲奢華東方快車為靈感，創作出一系列的節慶限定倒數月曆、聯名限量款咖啡膠囊、黑巧克力與精美配件。圖／Nespresso提供
Nespresso重磅邀請星級主廚Jean Imbert以歐洲奢華東方快車為靈感，創作出一系列的節慶限定倒數月曆、聯名限量款咖啡膠囊、黑巧克力與精美配件。圖／Nespresso提供
Vertuo Creatista咖啡機有7種咖啡杯量選擇，搭配6款內建牛奶食譜模式，一鍵即可製作專屬的12款飲品、節慶風味特調。圖／Nespresso提供
Vertuo Creatista咖啡機有7種咖啡杯量選擇，搭配6款內建牛奶食譜模式，一鍵即可製作專屬的12款飲品、節慶風味特調。圖／Nespresso提供
功能與外型兼具的質感咖啡機Vertuo Creatista，為日常生活增添品味。圖／Nespresso提供
功能與外型兼具的質感咖啡機Vertuo Creatista，為日常生活增添品味。圖／Nespresso提供

咖啡 牛奶

延伸閱讀

星巴克耶誕最強「太妃核果風味那堤」回歸！第2杯半價開喝 新飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」強勢登場

高雄2農夫走私42塊海洛因磚 剛開箱就被逮...下場出爐

咖啡渣、牛奶空瓶拼永續 全家聯手歐萊德推5款洗沐新品

一年僅一檔！人氣咖啡上架她跑3家全聯「掃空」 曝超划算買法：1包不用25元　

相關新聞

只有這3天！蘋果特賣會最低3.3折起 STUDIO A西門店獨家開賣

蘋果特賣會終於又來了！STUDIO A將於11月9日至11月11日，一連3天在台北西門門市帶來「Apple認證機特賣會」...

現省5千！Nespresso全新Vertuo版旗艦拉花咖啡機奢華登台

Nespresso重磅推出Vertuo系列全新咖啡大師拉花頂級旗艦機型Nespresso Vertuo Creatist...

蘇富比變身藝廊「即時收藏」 推薦香港3處藝術旅行地

香港不大，卻總能玩出新趣味。除了美酒佳餚，香港也是藝術之都，大大小小的藝文展場、來自世界各地的藝術創作，不僅跨越年代、地...

2024台北國際旅展盛大開展 「全美戲院」現身台南館

「2024台北國際旅展」11月1日至11月4日於南港展覽館一館盛大開展，台南市政府觀光旅遊局與台南大飯店、台南晶英酒店、捷絲旅台南虎山館、聖禾大飯店、聖旺商旅、禧榕軒大飯店，以及台南市文化觀光伴手禮產業發展協會，共7家業者聯合參展，推出超值優惠價，住宿券最低下殺1.9折起。

以車神之名！TAG Heuer推全新Carrera Senna限量陀飛輪

早逝的傳奇總令人格外懷念，無論是偉大的搖滾巨星或賽車手，都在人們的記憶中佔有一席之地。Netflix將在11月29日上映...

GUCCI、Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti派對懷舊風放閃

越接近一年之末，派對、分享、團聚的氣氛越來越鮮明。包含GUCCI、Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。