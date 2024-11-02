現省5千！Nespresso全新Vertuo版旗艦拉花咖啡機奢華登台

Nespresso重磅推出Vertuo系列全新咖啡大師拉花頂級旗艦機型Nespresso Vertuo Creatista，以不鏽鋼金屬外型設計與直覺式的操作介面，12款飲品選擇、3種奶泡質地、3種牛奶溫度設計及超過35種以上的咖啡風味，搭配全自動蒸氣管設計，讓消費者輕鬆化身咖啡大師製作一杯完美的拉花咖啡特調。

迎接歲末年終送禮、耶誕交換禮物旺季，更攜手法國知名星級主廚Jean Imbert，以歐洲奢華旅遊品牌Belmond旗下經典頂級鐵道路線，威尼斯－辛普倫東方快車 為靈感，將復古藝術與旅行回憶融合，創作出一系列的節慶限定耶誕倒數月曆、聯名限量款咖啡膠囊、黑巧克力與精美配件，邀請民眾用舌尖感受奢華滋味。

Vertuo Creatista咖啡大師拉花咖啡機配置全自動蒸氣管設計，以及專屬一鍵式牛奶咖啡調製系統，不論是綿密熱奶泡、拿鐵瑪奇朵、卡布奇諾或是澳式白咖啡，都可依照個人喜好調整3種牛奶溫度與3種奶泡質地，還有貼心自動化的蒸氣奶管清潔功能省去手動清洗的麻煩。

延續Vertuo系列獨有的條碼辨識系統與高速離心力萃取技術，Vertuo Creatista咖啡機更有7種咖啡杯量選擇，搭配6款內建牛奶食譜模式，一鍵即可製作專屬的節慶風味特調。迫不及待想要享受耶誕氛圍的民眾，現在也可以立刻入手有著復古經典鐵道路線設計外盒的耶誕倒數月曆，隨貨附贈100%中獎率的耶誕禮物卡，有機會抽中RIMOWA行李登機箱、限量配件及咖啡抵用金等。