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只有這3天！蘋果特賣會最低3.3折起 STUDIO A西門店獨家開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A認證機限時3天特賣，精選Apple多款人氣機型最低3.3折起。圖／STUDIO A提供
STUDIO A認證機限時3天特賣，精選Apple多款人氣機型最低3.3折起。圖／STUDIO A提供

蘋果特賣會終於又來了！STUDIO A將於11月9日至11月11日，一連3天在台北西門門市帶來「Apple認證機特賣會」，祭出300項認證機超值陣容限時下殺，包括iPhone 15 Pro系列、MacBook Pro 16吋、iPad Pro、iPad Air、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 9、HomePod mini等多款機型，最低3.3折起，搭配中信LINE Pay卡刷卡滿15,000元，另可享LINE POINTS 3%回饋，滿30,000元再加碼1%，最高回饋4%，讓果粉們以最優惠價格升級換機。

特賣機種包括MacBook Pro 16吋M1下殺44,000元，特價僅60,900元；iPhone 15 Pro Max 512GB現折18,000元，特價33,900元；iPhone 15 Pro Max 256GB現折15,500元，特價29,400元；Apple Watch Ultra 2降價14,000元，特價13,900元；iPad Air第5代64GB降價10,000元，特價9,900元；HomePod mini特價1,700元，還有iPhone SE 64GB僅需4,900元就能帶回家。

活動期間購買認證機及至STUDIO A／Straight A門市或官網消費Apple主機類商品，全站下單再加碼抽價值17,500元的InBody H30NWi無線網路型號體脂計，可搭配iPhone、Apple Watch健康管理應用，精準測量、全方位打造健康生活。

認證機亦同步提供師生教育價活動，結帳出示學生證、教職員證，再享認證機9折優惠，1人限購1台，挑戰全年最低價。STUDIO A特賣會全數商品皆提供「SA認證主機保固卡」，除享有180日保固外，還可加購延長保固方案，iOS系列加價1,500元，Mac系列加價2,000元即可升級至全年保固，再送最高價值1,490元實用配件好禮組合。

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