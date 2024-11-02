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以車神之名！TAG Heuer推全新Carrera Senna限量陀飛輪

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
碳纖維表圈、半開放式面盤以及藍黃交錯的配色，保留TAG Heuer經典用色、並散發賽車賽事的冒險風格與速度感。圖／TAG Heuer提供
碳纖維表圈、半開放式面盤以及藍黃交錯的配色，保留TAG Heuer經典用色、並散發賽車賽事的冒險風格與速度感。圖／TAG Heuer提供

早逝的傳奇總令人格外懷念，無論是偉大的搖滾巨星或賽車手，都在人們的記憶中佔有一席之地。Netflix將在11月29日上映迷你影集、聚焦於最偉大賽車手——艾爾頓洗拿（Ayrton Senna），泰格豪雅（TAG Heuer）也在近日推出全新Carrera X Senna陀飛輪計時碼表，向一代巴西傳奇車手致意。

1960年出生，曾成為F1一級方程式冠軍，並在1994年、34歲同年不幸於賽道中身亡，形塑了洗拿傳奇的地位。在Netflix即將上映的影集中重新帶人回顧了洗拿的生平，並由泰格豪雅（TAG Heuer）代言人、同為巴西的音樂家Gabriel Leone演出，片中將捕捉洗拿生平中的重要時刻，同時也將帶來多款經典時計，像是具有TAG Heuer經典S形鍊帶的Senna S/EL Link Chronograph S25.706C腕表，相信就將為不少手表收藏家帶來懷舊的經典回憶。

全新泰格豪雅（TAG Heuer）Carrera X Senna聯名款陀飛輪計時碼表將採用二級鈦金屬成為表殼，並搭配鏤空、泰格豪雅自製的TH20-09陀飛輪機芯，機芯將同時擁有實用的計時碼表與展現複雜機芯的陀飛輪兩項功能，同時表款正面碳纖維表圈上刻有黃色的「Senna」字樣、與400公里/小時的測速刻度。

開放式面盤將讓人從正面或背面欣賞機芯的修飾細節，同時半透明的後底蓋則有著洗拿頭戴安全帽的剪影，以及呼應正面、代表洗拿的S草寫字體。表款訂價124萬5,100元，全球限量500只，可洽TAG Heuer專賣店詢問。

一度有「車神」美名的Ayrton Senna曾佩戴過TAG Heuer腕表。圖／TAG Heuer提供
一度有「車神」美名的Ayrton Senna曾佩戴過TAG Heuer腕表。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera x Senna限量版陀飛輪計時碼表，124萬5,100元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera x Senna限量版陀飛輪計時碼表，124萬5,100元。圖／TAG Heuer提供
半透明底蓋中印有洗拿的剪影，也可一窺泰格豪雅自製的TH20-09陀飛輪計時碼表機芯細節。圖／TAG Heuer提供
半透明底蓋中印有洗拿的剪影，也可一窺泰格豪雅自製的TH20-09陀飛輪計時碼表機芯細節。圖／TAG Heuer提供
Netflix全新迷你影集《Senna》將重現F1傳奇車手「洗拿」生平事蹟，並將由TAG Heuer品牌代言人Gabriel Leone演出。圖／TAG Heuer提供
Netflix全新迷你影集《Senna》將重現F1傳奇車手「洗拿」生平事蹟，並將由TAG Heuer品牌代言人Gabriel Leone演出。圖／TAG Heuer提供

巴西 賽車手

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