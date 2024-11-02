以車神之名！TAG Heuer推全新Carrera Senna限量陀飛輪

早逝的傳奇總令人格外懷念，無論是偉大的搖滾巨星或賽車手，都在人們的記憶中佔有一席之地。Netflix將在11月29日上映迷你影集、聚焦於最偉大賽車手——艾爾頓洗拿（Ayrton Senna），泰格豪雅（TAG Heuer）也在近日推出全新Carrera X Senna陀飛輪計時碼表，向一代巴西傳奇車手致意。

1960年出生，曾成為F1一級方程式冠軍，並在1994年、34歲同年不幸於賽道中身亡，形塑了洗拿傳奇的地位。在Netflix即將上映的影集中重新帶人回顧了洗拿的生平，並由泰格豪雅（TAG Heuer）代言人、同為巴西的音樂家Gabriel Leone演出，片中將捕捉洗拿生平中的重要時刻，同時也將帶來多款經典時計，像是具有TAG Heuer經典S形鍊帶的Senna S/EL Link Chronograph S25.706C腕表，相信就將為不少手表收藏家帶來懷舊的經典回憶。

全新泰格豪雅（TAG Heuer）Carrera X Senna聯名款陀飛輪計時碼表將採用二級鈦金屬成為表殼，並搭配鏤空、泰格豪雅自製的TH20-09陀飛輪機芯，機芯將同時擁有實用的計時碼表與展現複雜機芯的陀飛輪兩項功能，同時表款正面碳纖維表圈上刻有黃色的「Senna」字樣、與400公里/小時的測速刻度。