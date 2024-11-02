momo公布雙11購物節 1日人流大增3成
網購年度盛事雙11引爆全台購物潮，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）2024年《momo雙11超狂購物節》首波優惠高峰，11月1日活動開跑首日在消費者的熱烈參與，以及第一波重磅大獎「下單抽中華航空機票」、超強動員力「回饋2擇1」組隊或個人消費送mo幣等多重好康的助攻，當日momo全站湧入人流較平日成長逾30%。
根據統計，消費者第一時間鎖定搶買臉部保養、智慧型手機、大型家電、衣物清潔以及美食票券等類別商品。
momo雙11暖身慶期間（11月1日至8日）推多重好康，強棒「雙品類日」接力出擊，11月2日起至8日集結橫跨3C、家電、保健、美食、休閒家居、美妝保養、流行時尚、日用婦幼等。
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