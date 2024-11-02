GUCCI、Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti派對懷舊風放閃

越接近一年之末，派對、分享、團聚的氣氛越來越鮮明。包含GUCCI、Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti紛紛推出了假日或派對的推薦商品，無論是送禮、自用，甚至是參加聚會時選用，展現對新一年的期待，更有歡快的情意傳遞。

GUCCI的假日禮讚形象廣告推薦了大量的包款，無論是以黑色漆亮皮搭配特製銀色竹節手把的Bamboo包、印有GG Logo老花紋飾的Ophidia小型手提包或是馬銜鍊五金裝飾的Horsebit 1953小包，都將成為派對時的造型「伴手」；本季GUCCI再推薦了兩雙風格殊異的鞋履，一雙是搭配綠紅綠Web鞋舌的GUCCI Re-Web休閒鞋，鞋面、鞋內側都加以絨毛處理，像是北國白雪般的純潔、令人心頭暖暖，Signoria銀色高跟澤鉅有銀色亮面肩頭，同時後跟繫帶處再加以水鑽鑲嵌，華麗氣氛百分百。

取景於巴黎卡門酒吧（Le Carmen）的Jimmy Choo2024冬季形象則同樣以「假日派對」為題，無分男女、誇張華麗的鞋履成為風格主張：深紅或黑色天鵝絨材質的ORB高跟鞋將搭配9.5公分高的滴跟設計、鞋面再鑲嵌水晶球，重回1970的Disco風潮，此外男士則推薦一雙Marlow Diamond莫卡辛休閒鞋，除了後跟側邊具有鑽石格紋，正面鞋舌再加以銀色五金裝飾，展現一如女士的俐落、懷舊風情。