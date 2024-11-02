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GUCCI、Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti派對懷舊風放閃

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
取景於巴黎卡門酒吧（Le Carmen）的Jimmy Choo2024冬季形象，以「假日派對」為題，展現享樂生活姿態。圖／Jimmy Choo提供
取景於巴黎卡門酒吧（Le Carmen）的Jimmy Choo2024冬季形象，以「假日派對」為題，展現享樂生活姿態。圖／Jimmy Choo提供

越接近一年之末，派對、分享、團聚的氣氛越來越鮮明。包含GUCCI、Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti紛紛推出了假日或派對的推薦商品，無論是送禮、自用，甚至是參加聚會時選用，展現對新一年的期待，更有歡快的情意傳遞。

GUCCI的假日禮讚形象廣告推薦了大量的包款，無論是以黑色漆亮皮搭配特製銀色竹節手把的Bamboo包、印有GG Logo老花紋飾的Ophidia小型手提包或是馬銜鍊五金裝飾的Horsebit 1953小包，都將成為派對時的造型「伴手」；本季GUCCI再推薦了兩雙風格殊異的鞋履，一雙是搭配綠紅綠Web鞋舌的GUCCI Re-Web休閒鞋，鞋面、鞋內側都加以絨毛處理，像是北國白雪般的純潔、令人心頭暖暖，Signoria銀色高跟澤鉅有銀色亮面肩頭，同時後跟繫帶處再加以水鑽鑲嵌，華麗氣氛百分百。

取景於巴黎卡門酒吧（Le Carmen）的Jimmy Choo2024冬季形象則同樣以「假日派對」為題，無分男女、誇張華麗的鞋履成為風格主張：深紅或黑色天鵝絨材質的ORB高跟鞋將搭配9.5公分高的滴跟設計、鞋面再鑲嵌水晶球，重回1970的Disco風潮，此外男士則推薦一雙Marlow Diamond莫卡辛休閒鞋，除了後跟側邊具有鑽石格紋，正面鞋舌再加以銀色五金裝飾，展現一如女士的俐落、懷舊風情。

如果想要挑選一雙派對、高級場合專用的鞋履，則不能錯過日前首度來台、義大利知名鞋履設計師同名品牌Giuseppe Zanotti，2024秋冬系列聚焦於解構極簡主義、並以90年代為靈感，亮點首推採用漆皮搭配配方頭鞋頭設計的GZ Mya與漆皮方形鞋楦與後繫帶設計的Brendha兩款新品，前者加入了水鑽裝飾與手工縫製的金屬線，後者則在後跟帶上加以水鑽裝飾，並具有4.5公分的日常粗跟、與品牌知名的超高鞋跟兩種設計。

Jimmy Choo Orb Pump 50 馬卡龍色漆皮高跟鞋，價格店洽。圖／翻攝自Jimmy Choo官方網站
Jimmy Choo Orb Pump 50 馬卡龍色漆皮高跟鞋，價格店洽。圖／翻攝自Jimmy Choo官方網站
GUCCI Signoria銀色高跟鞋，43,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Signoria銀色高跟鞋，43,800元。圖／GUCCI提供
Jimmy Choo Marlow Diamond莫卡辛休閒鞋，價格店洽。圖／翻攝自Jimmy Choo官方網站
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Giuseppe Zanotti Talon黑色皮革休閒鞋（男士款），34,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti Talon黑色皮革休閒鞋（男士款），34,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
GUCCI Bamboo 1947手提包水晶特別版，22萬4,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo 1947手提包水晶特別版，22萬4,500元。圖／GUCCI提供
Giuseppe Zanotti Papillon Sandal黑色蝴蝶結緞面涼鞋，43,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti Papillon Sandal黑色蝴蝶結緞面涼鞋，43,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
GUCCI Blondie耳環，22,500元。圖／GUCCI提供
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派對 設計師 黑色

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