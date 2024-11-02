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台中歌迷敲碗！「玖壹壹」9日返鄉辦戶外大型演唱會

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中11月舉行「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，由玖壹壹壓軸。圖／台中市新聞局提供
台中11月舉行「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，由玖壹壹壓軸。圖／台中市新聞局提供

台中囡仔「玖壹壹」返鄉開唱！台中市政府說，市府邀「玖壹壹」11月9日及10日在台中水湳中央公園，舉行「南北貳路音樂節2024」戶外大型演唱會，也成為首組登上中央公園開唱的藝人。

台中市府新聞局搭上這波熱潮，同步在「漾台中FB粉絲專頁」、「搖滾台中IG」、「中山73FB粉絲專頁」、「來去拍台中FB粉絲專頁」特別推出抽票活動，一人中獎兩人同行，詳情請上各大粉專查詢。

玖壹壹為回饋家鄉粉絲支持，特別回娘家舉辦大型演唱會。放眼當今國際演唱會都特別青睞戶外開唱，玖壹壹特別選在緊鄰逢甲商圈、可容納10萬人的中央球場舉辦「南北貳路音樂節2024」售票演唱會活動，一連兩天以雙舞台音樂節形式，邀請近30組超強卡司輪番上陣，邀請全台粉絲一起來台中感受玖壹壹最Local的魅力。

市府表示，演唱會主秀玖壹壹慶祝出道15周年演出，音樂節演出陣容包括金曲神團「動力火車」、雙金歌王「沈文程」、演歌雙棲巨星「王識賢」、超人氣天團「八三夭」、金曲樂團「麋先生MIXER」、大勢樂團「TRASH」、在地樂團「固定客」等多組藝人，跨世代卡司滿足各年齡層樂迷，除了售票舞台的精彩演出，主辦單位也規劃了周邊免費市集和親子遊樂區。

新聞局說，中央公園舉辦首場售票演唱會預期也將帶動周邊商機，鄰近活動現場的知名飯店紛紛提供住宿優惠方案，包括台中林酒店、永豐棧酒店、卡爾登飯店台中館、水雲端旗艦概念旅館、台中逢甲智選假日酒店等，希望讓遠道而來的歌迷也享受舒適的住宿體驗。

台中11月舉行「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、八三夭等多組藝人開唱。圖／台中市新聞局提供
台中11月舉行「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、八三夭等多組藝人開唱。圖／台中市新聞局提供
台中11月舉行「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、動人火車等多組藝人開唱。圖／台中市新聞局提供
台中11月舉行「南北貳路音樂節2024」售票演唱會，邀請玖壹壹、動人火車等多組藝人開唱。圖／台中市新聞局提供

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