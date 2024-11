三宅一生草悟道專賣店全新藝術特展！11、12月限時公開

三宅一生草悟道專賣店先前8月時曾展出與藝術家設計師Ronan Bouroullec的聯名商品,叫好也叫座,近日品牌二度推出「ALL OVER PLEATS」系列裝置藝術展,將織品衣物化身為裝置手法,領人近距離欣賞縐褶結構與藝術的多重展開。

Ronan Bouroullec與弟弟Erwan Bouroullec是才華洋溢的設計師兄弟檔,其中弟弟Erwan Bouroullec的創作更接近藝術,哥哥Ronan Bouroullec的領域則遍及畫家、雕塑家、設計師多元身份。Ronan Bouroullec筆下的圖案有著纖細且詩意的筆觸,正與HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的皺褶線條有著異曲同工之妙,亦是雙方合作的契機。

本次的「ALL OVER PLEATS」特展於是運用由Ronan Bouroullec繪畫轉譯成的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE布面印花,將布料包覆於中空大型圓柱上,因此整個裝置將像一半透明的3D螢幕般、讓人從360度欣賞布料紋理,也感受三宅一生經典皺褶結構、以及藝術家的法式藝術筆觸。

店內同時推出11月主推新品,以Ronan Bouroullec創作的設計具象成為圍巾打造出Drawing Scarf系列,將在11月15日上市開賣,此外聯名的Drawing A-Poc Pleats系列則運用A-Poc布料進行轉印,將縐褶和印花巧妙融合、因此帶來輕盈彩色的幾何圖案,除長褲外另有圓領與高領長袖T恤等單品,創造愉多彩的時髦季節造型。