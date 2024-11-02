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三宅一生草悟道專賣店全新藝術特展！11、12月限時公開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE「ALL OVER PLEATS」裝置藝術特展已由即日展開，地點位於台中ISSEY MIYAKE草悟道專賣店，直至2024年12月31日為止。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE「ALL OVER PLEATS」裝置藝術特展已由即日展開，地點位於台中ISSEY MIYAKE草悟道專賣店，直至2024年12月31日為止。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供

三宅一生草悟道專賣店先前8月時曾展出與藝術家設計師Ronan Bouroullec的聯名商品，叫好也叫座，近日品牌二度推出「ALL OVER PLEATS」系列裝置藝術展，將織品衣物化身為裝置手法，領人近距離欣賞縐褶結構與藝術的多重展開。

Ronan Bouroullec與弟弟Erwan Bouroullec是才華洋溢的設計師兄弟檔，其中弟弟Erwan Bouroullec的創作更接近藝術，哥哥Ronan Bouroullec的領域則遍及畫家、雕塑家、設計師多元身份。Ronan Bouroullec筆下的圖案有著纖細且詩意的筆觸，正與HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的皺褶線條有著異曲同工之妙，亦是雙方合作的契機。

本次的「ALL OVER PLEATS」特展於是運用由Ronan Bouroullec繪畫轉譯成的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE布面印花，將布料包覆於中空大型圓柱上，因此整個裝置將像一半透明的3D螢幕般、讓人從360度欣賞布料紋理，也感受三宅一生經典皺褶結構、以及藝術家的法式藝術筆觸。

店內同時推出11月主推新品，以Ronan Bouroullec創作的設計具象成為圍巾打造出Drawing Scarf系列，將在11月15日上市開賣，此外聯名的Drawing A-Poc Pleats系列則運用A-Poc布料進行轉印，將縐褶和印花巧妙融合、因此帶來輕盈彩色的幾何圖案，除長褲外另有圓領與高領長袖T恤等單品，創造愉多彩的時髦季節造型。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE「ALL OVER PLEATS」裝置藝術特展已由即日展開，地點位於台中ISSEY MIYAKE草悟道專賣店，每日早上11點至晚上7點、直至2024年12月31日為止。

藝術家Ronan Bouroullec的領域則遍及畫家、雕塑家、設計師多元身份。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
藝術家Ronan Bouroullec的領域則遍及畫家、雕塑家、設計師多元身份。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
Drawing A-Poc Pleats系列是將A-Poc布料進行轉印，其圖案可能於正面或背面、呈現輕快愉悅的實驗意味。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
Drawing A-Poc Pleats系列是將A-Poc布料進行轉印，其圖案可能於正面或背面、呈現輕快愉悅的實驗意味。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE「ALL OVER PLEATS」裝置藝術特展已由即日展開，地點位於台中ISSEY MIYAKE草悟道專賣店，直至2024年12月31日為止。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE「ALL OVER PLEATS」裝置藝術特展已由即日展開，地點位於台中ISSEY MIYAKE草悟道專賣店，直至2024年12月31日為止。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
法國設計師Ronan Bouroullec的筆觸不僅在繪畫上，也呈現在HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的衣物圖案、並成為本次「ALL OVER PLEATS」特展的創作媒材。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
法國設計師Ronan Bouroullec的筆觸不僅在繪畫上，也呈現在HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的衣物圖案、並成為本次「ALL OVER PLEATS」特展的創作媒材。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
將Ronan Bouroullec創作設計轉譯的Drawing Scarf系列，保暖、造型多變，讓人自由發揮創意。。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供
將Ronan Bouroullec創作設計轉譯的Drawing Scarf系列，保暖、造型多變，讓人自由發揮創意。。圖／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE提供

草悟道 裝置藝術 設計師

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