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ITF旅展／機票優惠看這裡！799元起就能飛出國
ITF台北國際旅展也是年度搶購國際機票的好時機，尤其接下來的耶誕、跨年、寒假及春節，都能享優惠。今年參展的9間航空公司，各有吸睛促銷，展場設計也比創意，各種小物贈禮也極有誠意。
其中，中華航空推出全航線77折起優惠，且購買任一航點來回機票，並完成登錄就有機會抽中任意航點商務艙機票，另推出購買「台北-熊本來回機票」可加碼抽熊本住宿券乙晚，限量100名。
長榮航空以全新Hello Kitty彩繪機「閨蜜機」做為展場主題，還有超吸睛的Hello Kitty彩繪機拍照牆，此外，長線短線的機票也都享有超值價，澳門來回含稅價5,394元起、香港來回含稅價6,220元起、東北亞部分沖繩來回含稅9,502元起、首爾來回含稅8,690元起。
日前甫掛牌上市的星宇航空今年ITF攤位以「太空站」為主題，特別打造太空艙拍照區，更直接將「星宇小舖」搬到現場，現場也祭出專屬優惠，全航線85折起，港澳線8折起，且旅展期間消費滿萬元至展場出示證明，即可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、30,000哩程等好禮。
台灣虎航旅展限定優惠，包括全航線單程未稅799元起，樂虎卡卡友還可享有9折的優惠外，再賺8%回饋金，各航線未稅優惠包含台北-大阪單程1,799元起、台北-羽田單程1,799元起、台北-澳門單程799元起、台北-富國島單程3,599元起、台北-名古屋單程2,099元起。
日本航空今年攜手青森縣、北海道東部、鹿兒島縣奄美群島與名古屋中部國際機場等8個日本縣市，以及日航集團旗下的「日本越洋航空JTA」攜手參加ITF，推出台北至日本來回機票未稅6,999元起，更加碼祭出買日本國際線機票，送日本國內線航段的好康。
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