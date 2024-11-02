ITF旅展／旅行社口袋優惠名單揭曉「買一送一」最搶手

ITF台北國際旅展今逢假日，旅遊產品詢問度高，雄獅旅行社表示，訂單多為11、12月出發，其中最熱門地區還是日本，包含12月出發的九州8日深度旅遊、春節出發的東北團，還有旅客已預定到明年立山雪牆行程。

今日雄獅旅遊也祭出優惠口袋商品，包括北海道跨年「每月一物冬季北海道燈節戲雪5日35,900元起」、「米蘭城輕旅行9日 54,900元起」、「奧捷雙城連泊10日 64,900元起」。

可樂旅遊指出，線上旅展自10月16日上線以來，整體業績較去年同期成長約3成，熱門旅遊目的地依序為歐洲、日本、越南、韓國及泰國。今天迎來旅展首個周末假日，也針對小資族分別推出首爾、釜山、濟州團體行程買一送一優惠，平均每人最低萬元有找。看好今年旅展買氣暢旺，可樂旅遊預估，今年線上加線下旅展業績有望成長超過5成。

今日搶購重點，另推薦各種旅遊票券買一送一優惠，像是可樂旅遊日本環球影城、東京晴空塔門票、韓國2日遊行程、香港樂高樂園門票、新加坡濱海灣花園門票、曼谷昭披耶河公主號自助晚餐均享買一送一。

KKday每日都推出限量買一送一，包含大阪環球影城、JR Pass、Teamlab門票、一日遊專屬團等，以及沖繩4-5日來回機票8,388元起、東京5日來回機票9,388元起、釜山5日來回機票5,888元起，通通免萬元，現場下單加碼抽機票。