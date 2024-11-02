快訊

影／新竹遠東紡織廠突起火 濃煙順風飄向竹北「快關窗」

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

ITF旅展／旅行社口袋優惠名單揭曉「買一送一」最搶手

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
ITF旅展是年度搶購優惠的最佳選擇。圖/主辦單位提供
ITF旅展是年度搶購優惠的最佳選擇。圖/主辦單位提供

ITF台北國際旅展今逢假日，旅遊產品詢問度高，雄獅旅行社表示，訂單多為11、12月出發，其中最熱門地區還是日本，包含12月出發的九州8日深度旅遊、春節出發的東北團，還有旅客已預定到明年立山雪牆行程。

今日雄獅旅遊也祭出優惠口袋商品，包括北海道跨年「每月一物冬季北海道燈節戲雪5日35,900元起」、「米蘭城輕旅行9日 54,900元起」、「奧捷雙城連泊10日 64,900元起」。

可樂旅遊指出，線上旅展自10月16日上線以來，整體業績較去年同期成長約3成，熱門旅遊目的地依序為歐洲、日本、越南、韓國及泰國。今天迎來旅展首個周末假日，也針對小資族分別推出首爾、釜山、濟州團體行程買一送一優惠，平均每人最低萬元有找。看好今年旅展買氣暢旺，可樂旅遊預估，今年線上加線下旅展業績有望成長超過5成。

今日搶購重點，另推薦各種旅遊票券買一送一優惠，像是可樂旅遊日本環球影城、東京晴空塔門票、韓國2日遊行程、香港樂高樂園門票、新加坡濱海灣花園門票、曼谷昭披耶河公主號自助晚餐均享買一送一。

KKday每日都推出限量買一送一，包含大阪環球影城、JR Pass、Teamlab門票、一日遊專屬團等，以及沖繩4-5日來回機票8,388元起、東京5日來回機票9,388元起、釜山5日來回機票5,888元起，通通免萬元，現場下單加碼抽機票。

此外，LINE Pay、國泰飯店觀光事業及Klook等多個單位，皆推出舞台瘋搶好禮及限時搶購活動，如Klook推出桃園機場接送1折、下午1點推出LINE Pay單筆滿3,000元折1,500元等好禮。

展期LINE Pay、國泰飯店觀光事業及Klook等多個單位，皆推出舞台瘋搶好禮及限時搶購活動。圖/主辦單位提供
展期LINE Pay、國泰飯店觀光事業及Klook等多個單位，皆推出舞台瘋搶好禮及限時搶購活動。圖/主辦單位提供
可樂旅遊推出多種旅遊票券買一送一優惠。圖/可樂旅遊提供
可樂旅遊推出多種旅遊票券買一送一優惠。圖/可樂旅遊提供
雄獅ITF旅展到拉斯維加斯跨年看煙火齊放，7日54,999元起。圖／雄獅旅遊提供
雄獅ITF旅展到拉斯維加斯跨年看煙火齊放，7日54,999元起。圖／雄獅旅遊提供

旅展 日本 機票

延伸閱讀

旅行社、飯店 接單火熱

ITF旅展／首日飯店買氣旺 單筆豪刷1500萬元

ITF旅展／航空公司搶客出奇招 華航設航點拉霸機

ITF旅展／高端旅遊熱度不減 有業者首筆訂單百萬元

相關新聞

周杰倫門票黃牛夫妻開罰50倍？ 北巿文化局：至少10倍起跳

天王周杰倫「嘉年華」演唱會將於12月登上小巨蛋，日前警方查獲張姓、劉姓夫妻檔黃牛，據傳若依文創法可罰6500多萬元罰款。...

三宅一生草悟道專賣店全新藝術特展！11、12月限時公開

三宅一生草悟道專賣店先前8月時曾展出與藝術家設計師Ronan Bouroullec的聯名商品，叫好也叫座，近日品牌二度推...

ITF旅展／機票優惠看這裡！799元起就能飛出國

ITF台北國際旅展也是年度搶購國際機票的好時機，尤其接下來的耶誕、跨年、寒假及春節，都能享優惠。今年參展的9間航空公司，...

ITF旅展／旅行社口袋優惠名單揭曉「買一送一」最搶手

ITF台北國際旅展今逢假日，旅遊產品詢問度高，雄獅旅行社表示，訂單多為11、12月出發，其中最熱門地區還是日本，包含12...

免費駕乘BMW豪華車款！晶華Ｘ汎德推出「晶選自駕遊」

秋涼時節正是旅行好日，晶華國際酒店集團攜手BMW汎德推出「晶選自駕遊」，住客可免費駕乘出遊。台北遠東香格里拉獲獎加上30...

享頂奢午茶 送乳霜！文華東方「青隅」跨界「赫蓮娜」

台北文華東方酒店跨界法國頂級奢華保養品牌赫蓮娜，即日起至12月31日在「青隅」推出期間限定「頂級奢華」聯名下午茶饗宴，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。